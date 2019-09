Isabella Noventa | esulta l’acquirente della casa del delitto | “Emozionata | è stato un

Isabella Noventa - la villa del delitto acquistata da una ragazza : ci andrà a vivere : Venduta all'asta per 261.750 euro la casa in cui nel 2016 è stata uccisa Isabella Noventa. Ad acquistare la 'villa degli orrori' di Noventa Padovana, dove i fratelli Sorgato hanno assassinato la povera Isabella, è stata una giovane donna che ci andrà a vivere. A contendersi la casa erano state, per l'appunto, due donne.Continua a leggere

Noventa - la villa del delitto all'asta : nello studio di Freddy ancora la foto di Isabella : nello studio di Freddy Sorgato, oggi in carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, c'è ancora la foto della 55enne che campeggia sulla scrivania. Destinata all'asta per risarcire i parenti di Isabella, la villetta di Freddy a Noventa Padovana è oggi meta di potenziali acquirenti. Chi visita quella che fu la villa dell'orrore oggi la trova esattamente come l'ha lasciata lui, tra tazzine del caffè e detersivi pronti all'uso.

Ossa ad Albarella - frammenti salgono a 5 : venerdì confronto con DNA Isabella Noventa : salgono oggi a cinque i frammenti ossei ritrovati nelle spiagge della provincia di Rovigo. Ancora un sinistro ritrovamento ad Albarella, in provincia di Rovigo, dove dal 20 agosto sono spuntati, nell'ordine, una mandibola con due denti, un frammento di 12 centimetri di bacino, un pezzo di costola di 17 centimetri e un frammento irregolare di circa 9 centimetri.

Ossa umane ad Albarella - il fratello di Isabella Noventa : "Quella mandibola non è sua" : "Conosco perfettamente l'arcata dentaria di mia sorella e posso affermare con certezza che quella mandibola non è sua", così Paolo Noventa, fratello di Isabella, sull'ipotesi che i resti umani ritrovati sulla spiaggia di Albarella appartengano a sua sorella Isabella, il cui corpo non è mai stato ritrovato.

Giallo ad Albarella : si sospetta che i resti possano appartenere ad Isabella Noventa : La Procura di Padova è in contatto con quella di Rovigo perché sospetta che i resti ritrovati il 20 agosto ad Albarella possano appartenere ad Isabella Noventa, la donna scomparsa da Albignasego nel 2016. Il ritrovamento sulla spiaggia di Albarella Sabato scorso sono emersi dalla spiaggia di Albarella dei resti che sembrerebbero il frammento di un femore e una mandibola. Il medico legale, Lorenzo Marinelli di Ferrara, appurerà se l'origine del ...

Caso Isabella Noventa : resti umani ritrovati sulla spiaggia potrebbero essere suoi : Un femore e una mandibola portati a riva dalle onde del mare potrebbero mettere fine al mistero che circonda la sparizione di Isabella Noventa, la segreteria di Albignasego uccisa, secondo l’accusa, dal ballerino Freddy Sorgato e dalla sorella Debora, con la complicità di Manuela Cacco. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia di Albarella (Rovigo) e ora su quei resti la Procura di Padova vuole che vengano ...

Rovigo rinvenute ossa in spiaggia : ipotesi resti di Isabella Noventa - uccisa e mai trovata : Prima una mandibola, poi un femore: sono emersi dalla spiaggia libera dell'isola di Albarella che si trova nel Parco del delta del Po, tra Chioggia e Comacchio, nel comune di Rosolina, in provincia di Rovigo. I resti sembrerebbero umani e potrebbero essere quelli di Isabella Noventa, la segretaria di 55 anni scomparsa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 a Padova. Tre persone, i fratelli Freddy e Debora Sorgato, e l'ex tabaccaia Manuela ...

Omicidio Isabella Noventa - trovate ossa su una spiaggia vicino a Rovigo : “Possono essere quelle della donna scomparsa tre anni fa” : Non è mai stato chiarito dove fosse stato nascosto il corpo di Isabella Noventa, la 55enne scomparsa il 15 gennaio del 2016 a Noventa Padovana, e per il cui Omicidio sono state condannate tre persone in appello. Ora, a tre anni di distanza, il caso potrebbe essere vicino a mettere un altro punto fermo. Il sospetto è che le ossa trovate nei giorni scorsi sulla spiaggia di Albarella, in provincia di Rovigo, possano essere della donna e quindi ...

Isabella Noventa - trovate ossa su una spiaggia : potrebbero essere quella della donna : Un femore e una mandibola portati a riva dalle onde del mare potrebbero mettere fine al mistero che circonda la sparizione di Isabella Noventa, la segreteria di Albignasego uccisa, secondo...

Isabella Noventa - un drammatico ritrovamento. E spunta un tremendo sospetto : Ci sono nuovi sviluppi per quanto riguarda il caso legato ad Isabella Noventa. Il 20 agosto scorso, infatti, è affiorato, in una spiaggia di Albarella, comune di Rosolina, un frammento di mandibola. Un ritrovamento clamoroso, assurdo, che è diventato ancora più misterioso perché seguito, nei giorni seguenti da un femore, ritrovato sabato scorso. Subito è partito l’allarme e la Procura di Padova ha fatto partire le comunicazioni ...