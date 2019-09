Iran | fine di un tabù | sì alle donne negli stadi Ma solo per le partite della Nazionale

Cnn : "Attacco a raffinerie saudite con missili cruise lanciati dall' Iran ". Trump : "Non voglio la guerra ma siamo pronti" : Secondo la Cnn ci sarebbero "probabilità molto alte" che l'attacco alle due maxi raffinerie Aramco in Arabia Saudita sia opera di missili cruise lanciati da una base militare iraniana al confine con il vicino Iraq. L’emittente USA nel dare la notizia cita investigatori americani e sauditi. Secondo le stesse fonti sarebbe da escludere che le traiettorie dei missili siano compatibili con postazioni di lancio così lontane come lo ...

Riad - attacco a raffinerie di petrolio : "Produzione -50% - useremo le riserve". Gli USA accusano l' Iran : Dopo l’ attacco con droni a due raffinerie di petrolio , l’Arabia Saudita ha fatto sapere che attingerà alle riserve di oro nero per compensare al taglio della produzione, pari a 5,7 milioni di barili al giorno, la metà della produzione saudita.In conseguenza degli attacchi di ieri sono venute a mancare il 5% delle forniture mondiali di greggio. Riad ha comunicato oggi la decisione di far fronte all’emergenza facendo leva sulle ...

Attacco a raffinerie petrolio Arabia/ Guerra Usa- Iran - Rohani "loro creano problemi" : Attacco con droni yemeniti alle raffinerie più grandi al mondo in Arabia Saudita: dimezzata produzione. Usa vs Iran 'colpa loro', ira di Rohani

Usa non fornirà più vaccini ai detenuti nei campi per migranti al confine con il Messico. Medico : “Molti bambini morIranno” : Al confine tra Stati Uniti e Messico nell’ultimo anno sono morti tre bambini a causa di infezioni non controllate. Ma nonostante i medici abbiano chiesto di aumentare gli sforzi, il governo americano ha deciso che non fornirà più i vaccini antinfluenzali alle famiglie di migranti che sono bloccate nei campi di detenzione alla frontiera. “Le morti infantili per influenza sono eventi rari – afferma alla Cnbs Jonathan Winickoff, ...