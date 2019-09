Inter | la Gazzetta dello Sport riporta di tensioni nello spogliatoio tra Lukaku e Brozovic

Gazzetta : regolamento di conti nella Curva Nord dell’Inter : Si spacca la Curva Nord a Milano. Due storici esponenti della Curva interista oltre che già da tempo noti alle forze dell’ordine, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita, sono venuti alle mani sabato sera durante Inter-Udinese, dopo un diverbio nato sugli spalti. La motivazione, come racconta la Gazzetta dello Sport, sarebbe un coro «Vittorio uno di noi» – che la Curva ha dedicato a Boiocchi. Lo stesso Baiocchi ha avuto la peggio e nella notte, ...

Gazzetta : Wanda minaccia il ritorno di Icardi - ma l’Inter confida nel nuovo contratto : La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea il silenzio dell’Inter alle nuove provocazioni di Wanda Nara che, evidentemente non soddisfatta della scelta del marito di trasferirsi a Parigi, ha lanciato un avvertimento “Non è un addio, ma solo un arrivederci”. Ma la società nerazzurra ha già voltato pagina sebbene nulla le dia la certezza di un ritorno di Icardi, dal momento che il Psg ha la facoltà di riscattarlo, ma nessun obbligo ...

Gazzetta : se Icardi tornasse all'Inter - il suo stipendio aumenterebbe solo dal 2021-2022 : Il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint Germain è stato vissuto come una sorta di liberazione da parte dell'ambiente Inter. Il centravanti argentino fino all'ultimo ha rifiutato ogni tipo di proposta pervenuta in questi mesi, in particolar modo quelle arrivate da Arsenal, Monaco, Roma e Napoli. Alla fine però si è convinto ad accettare la proposta del club parigino, che con i nerazzurri ha trovato l'accordo prelevandolo in prestito con ...

Gazzetta : la rivalità Juve-Inter ha fatto bene a tutto il campionato : Il duello Juve-Inter che si è venuto a creare quest’ano in Serie A, secondo la Gazzetta dello Sport, ha portato dei benefici a tutto il campionato poiché tante squadre hanno fatto sacrifici maggiori per rafforzarsi. Il Napoli arriva a quota 50 per Lozano, mentre il Torino s’impegna per 25 milioni (in quattro anni) per il figliol prodigo Verdi. Anche la Roma è ripartita con una linea verde interessante dopo alcune dolorose cessioni a ...

Gazzetta : la curva nord dell’Inter a Lukaku : “quelle espressioni non sono razzismo” : Hanno colpito i cori razzisti di domenica sera all’indirizzo di Lukaku, innanzitutto perché i video di questi cori hanno fatto il giro dei sociale e non solo quelli italiani, ma poi per come ha affrontato il problema il belga. Il suo messaggio social, semplice, pacato eppure così forte e incisivo, hanno convinto che era arrivato il momento di fare qualcosa. E così il giudice sportivo non si è limitato a commissionare una multa al ...

Gazzetta : il Napoli chiude il mercato in passivo di 54 milioni. Solo Inter e Milan “più spendaccioni” : Sui social (e non Solo) riparte la giornata dell’odio contro De Laurentiis. I tifosi (ops, seguitori) si stracciano le vesti per Simone Verdi; d’altronde si disperarono per il mancato arrivo di Soriano, quindi tutto è lecito. Un mercato, quello del Napoli, che è stato a nostro avviso ottimo entrata in uscita; meno coraggioso in uscita. Il punto non è il cacc’e sorde ma sono discorsi inutili. Meglio soffermarsi su quanto scritto ...

Gazzetta : Lukaku ignora i buu razzisti e porta l’Inter alla vittoria : L’inter passa a Cagliari e tiene la vetta della classifica insieme alla Juve, ma la partita di ieri è stata macchiata ancora una volta dagli insulti razzisti arrivati questa volta dalla tifoseria sarda nei confronti di Lukaku, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Mentre il bomber belga si accingeva a battere il rigore si sono levati anche i buu della curva mischiati ai tanti fischi. Lukaku segna e non dice niente, ma con gli occhi ...

Gazzetta : l’Inter tira dritto e ignora Icardi e la sua causa : La guerra prosegue in casa Inter, tra Icardi e la società orami i rapporti sono arrivati ai legali. Dopo che Zhang aveva incontrato l’attaccante argentino per chiarire la sua posizione e la netta esclusione del calciatore dal progetto dell’Inter di questa stagione, giovedì Mauro ha fatto recapitare al club un’atto di citazione. È guerra fra le parti e non certo più guerra fredda. Dopo le 41 prove che Icardi ha sottoposto alla ...

Gazzetta / Icardi fa causa all’Inter - chiede reintegro e 1 - 5 milioni di danni : In homepage del sito della Gazzetta dello Sport campeggia la notizia che chiude definitivamente la telenovela di Mauro Icardi e l’Inter. L’attaccante argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo il reintegro immediato e 1,5 milioni di danni. Altro che fine della telenovela come ha detto oggi Beppe Marotta l’ad dei nerazzurri. Siamo soltanto all’inizio di una controversia che finirà in tribunale. Era anche ...

Gazzetta : A Conte dà fastidio il concetto di “Pazza Inter”. Niente più “Amala” a San Siro : Antonio Conte aveva già fatto la sua dichiarazione di intenti nel primo video ufficiale da tecnico nerazzurro: “Basta parlare di pazzia, sarà un’Inter regolare e forte”. Con la pazzia, il tecnico leccese non vuole proprio più avere a che fare. Tanto che, lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport, ha voluto un taglio netto con il passato. Per la precisione, con il concetto di pazzia e con l’inno che da dieci anni accompagna ...

Educazione civica in Gazzetta ufficiale - Apidge : “Rischio di destabilizzazione dell’Intero sistema scolastico italiano” : Il 20 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Una legge che, secondo Apidge, l’Associazione professionale degli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche, per il suo contenuto rappresenta un rischio di destabilizzazione dell’intero sistema scolastico italiano. Secondo ...

Gazzetta : Il no dell’Inter a Milik come contropartita per Icardi : L’interesse del Napoli per Mauro Icardi è serio, lo dimostra la mega offerta avanzata da De Laurentiis per l’argentino. Ma per adesso tutto tace, come conferma la Gazzetta dello Sport, da Milano non ci sono novità, anche se il club azzurro ha precisato che non intende attendere in eterno Mauro. Quello che appare certo in questi giorni è il no di Marotta all’inserimento di Milik nell’affare come contropartita. Il Napoli è ...

Gazzetta : Il Napoli vuole blindare Fabian. Respinte offerte di Inter - Real e Atletico : Uno dei giocatori su cui punterà Ancelotti nella stagione che sta per iniziare è sicuramente Fabian Ruiz. Il Napoli lo considera incedibile. Ha detto no alle offerte arrivate da Inter, Atletico e Real Madrid. Florentino Perez aveva offerto più di 50 milioni di euro. Non sono bastati. Né De Laurentiis né Giuntoli hanno mai pensato di prendere in considerazione le avances, scrive la Gazzetta dello Sport. Fabian è legato al Napoli per contratto ...