Inter | De Vrij | “Discussione Lukaku-Brozovic?” | il difensore risponde così

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un pari che, anche se raggiunto in extremis e con tanta fatica, sa di sconfitta per l’, a dispetto di un avversario ‘alla portata’. Il pari contro lo Slavia Praga all’esordio in Champions League ha un po’ deluso dopo le tre vittorie in campionato. La notizia di quest’oggi, però, è del presunto faccia a faccia negli spogliatoi trae Brozovic., primi segnali di difficoltà: lite negli spogliatoi trae Brozovic Advenire sull’argomento, ai microfoni di SportMediaset, è ilDe: “Chi scrive queste cose non è mai stato in uno spogliatoio, non c’è niente da dire e dare”.L'articolo, De: “Discussione-Brozovic?”, ilCalcioWeb.

