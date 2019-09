Influenza 2019-2020 | la campagna vaccinale inizierà a metà ottobre 

Influenza 2019 - parlano gli esperti Usa : “Si preannuncia stagione pesante” : La stagione Influenza le 2019 -20 potrebbe essere particolarmente pesante. Nonostante sia difficile prevedere l’ andamento dei contagi, una serie di segnali anticipati sull’ aggressivita’ dei virus in arrivo, stanno gia’ allarmando gli esperti americani. Che suggeriscono di vaccinarsi al piu’ presto, e comunque non oltre la fine di ottobre. I dati emersi dall’ Influenza nell’ emisfero Sud – dove la ...

Influenza Settembre 2019 : sintomi senza febbre - durata e rimedi naturali bambini e adulti - Influenza intestinale : In questo articolo parleremo dell’influenza di Settembre 2019: andremo a conoscerne le cause, i sintomi e la durata per adulti e bambini. Per molti il nono mese dell’anno rappresenta un periodo complicato: migliaia di persone soffrono della cosiddetta sindrome da rientro, con il ritorno alla routine quotidiana dopo la pausa estiva che può creare tanto stress e mettere a dura prova il sistema immunitario; inoltre in questo periodo gli ...