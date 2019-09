Indagato per traffico di influenze illecite il presidente della fondazione che organizzava la Leopolda : L'avvocato Alberto Bianchi coinvolto in un'inchiesta della procura di Firenze. Perquisito il suo studio

Bibbiano - il sindaco Pd Carletti Indagato per gli affidi querela Luigi Di Maio : "Diffamazione" : La bomba Bibbiano esplode sotto le poltrone del governo. Andrea Carletti, il sindaco dem del comune nel Reggiano sospeso dalla carica e ai domiciliari perché coinvolto nell'inchiesta degli affidi illeciti, ha presentato querela segnalando 147 fra post sui social e mail dal contenuto ritenuto offensi

Regione Lombardia - il cognato del direttore ha un ente attivo nella formazione. Bocchieri Indagato per presunto conflitto di interesse : Il direttore dell’assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia Giovanni Bocchieri è indagato per abuso e false dichiazioni dalla Procura di Milano in merito a un presunto conflitto di interessi potenziale. Bocchieri, da sei anni al vertice della direzione e di recente in predicato di diventare direttore di Anpal, dovrà rispondere della mancata segnalazione relativa all’attività del cognato, titolare di una delle 500 ...

Per la morte di Giuseppe Pennacchio e di Nicole c’è un Indagato per omicidio stradale : L’uomo di 55 anni che ieri sulla Torino-Pinerolo ha tamponato una Mini Cooper provocandone l’incendio, è stato denunciato per omicidio

"Bugiardo - tu spacci" - le accuse della madre a Hjorth - Indagato per l'omicidio Cerciello. Gli inquirenti : Spavaldi e sregolati" : “Spavaldi e inclini alla sregolatezza”. È questo il profilo che tracciano gli inquirenti di Finnegan Lee Elde e Gabriel Natale Hjorth due giovani americani indagati per la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. I carabinieri hanno acquisito agli atti foto, video e conversazioni WhatsApp estrapolati dai telefonini cellulari dei due ragazzi. Tra il materiale probatorio depositato a beneficio della difesa, ci sono ...

Report falsi su viadotti Autostrade - l’Indagato disse : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il crollo del ponte Morandi” : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il 14 agosto”. A parlare è Andrea Indovino, addetto all’ufficio Controlli Strutturali di Spea Engineering, tra i destinatari delle misure emesse dal gip di Genova Angela Maria Nutini. Ha dubbi sulla stabilità del viadotto Pecetti sulla A26 (Genova-Gravellona Toce a Mele) in relazione al passaggio di un trasporto eccezionale (21-22 ottobre 2018) e quando si trova a redigere la ...

Studentessa stuprata - Indagato il figlio di Beppe Grillo : perquisita la villa di famiglia : È stata perquisita la casa di Beppe Grillo in Costa Smeralda, dove si sarebbe consumato lo stupro di gruppo nel quale risulta coinvolto il figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, Ciro, e tre dei suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I militari hanno filmato e fotografato tutti i passaggi e gli ambienti del residence per verificare la veridicità della denuncia della presunta vittima, una Studentessa di ...

Il figlio di Beppe Grillo Indagato per stupro : sopralluogo nella villa in Sardegna : sopralluogo degli inquirenti nella villa di Beppe Grillo, a Porto Cervo, dove a metà luglio si sarebbe consumata una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa 19enne di origine scandinava. Dello stupro sono accusati il figlio, Ciro Grillo, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti tra 19 e 20 anni.Magistrati, investigatori e legali della difesa - Barbara Raimondo, Gennaro Velle, Paolo ...

Il figlio di Grillo Indagato per stupro : sopralluogo nella villa a Porto Cervo : Gli accertamenti nel residence in Costa Smeralda sono effettuati nel primo pomeriggio dal procuratore di Tempio Gregorio Capasso. Ciro Grillo e i suoi amici accusati di stupro su una studentessa 19enne di origine scandinava. "RapPorto consenziente" dicono i legali dei ragazzi.Continua a leggere

Francia - il presidente dell’Assemblea nazionale Indagato per “interesse illecito” : “Ha favorito la compagna”. Macron : “Piena fiducia” : Il presidente dell’Assemblea nazionale francese, Richard Ferrand, è indagato nel dossier legato ai presunti favoreggiamenti alla compagna nel 2011, quando era alla guida delle Mutuelles de Bretagne. L’ipotesi di reato nei confronti di Ferrand, interrogato per 13 ore a Lille, è di interesse illecito. L’ex capogruppo di En Marche all’Assemblea nazionale, tra i primi sostenitori di Emmanuel Macron durante la campagna presidenziale del 2017, è ...

Francia - il presidente dell’Assemblea nazionale (En Marche) Indagato per “interesse illecito” : “Ha favorito la compagna” : Il presidente dell’Assemblea nazionale francese, Richard Ferrand, è indagato nel dossier legato ai presunti favoreggiamenti alla compagna nel 2011, quando era alla guida delle Mutuelles de Bretagne. L’ipotesi di reato nei confronti di Ferrand, interrogato per 13 ore a Lille, è di interesse illecito. L’ex capogruppo di En Marche all’Assemblea nazionale, tra i primi sostenitori di Emmanuel Macron durante la campagna presidenziale del 2017, è ...

Un 30enne imperiese Indagato per violenza sessuale in Australia : Divertirsi in Australia non è semplice, almeno che non si abiti nelle grandi città. Così accade spesso, che si organizzino feste private tra amici, giusto per passare qualche ora in compagnia. Quella avvenuta nel mese di agosto, a Margaret River, una località a circa trecentocinquanta chilometri da Perth, nel sud ovest dell’Australia, doveva essere una di quelle serate. S.G., 30 anni, un operaio di Bordighera, in provincia di Imperia, che da ...

Richard Ferrand - importante politico francese alleato di Macron - è Indagato per “iniziative finanziarie illegittime” : Richard Ferrand – presidente dell’Assemblea nazionale francese ed ex ministro per la Coesione territoriale del governo guidato da Emmanuel Macron – è indagato per “iniziative finanziarie illegittime”. Le accuse contro Ferrand risalgono al 2011, quando Ferrand era direttore generale della

Morto il neofascista Stefano Delle Chiaie - Indagato e poi assolto per le stragi di Bologna e piazza Fontana : Aveva 82 anni. Latitante a lungo in Sud America, nel 1960 aveva fondato il movimento Avanguardia Nazionale, sciolto nel 1976...