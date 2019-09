Indagato Alberto Bianchi | presidente della Fondazione Open che finanziava la Leopolda

Finanziava la Leopolda di Renzi : Indagato Alberto Bianchi - il presidente di Open : Traffico di influenze. L'avvocato fiorentino Alberto Bianchi , 65 anni, ex presidente della Fondazione Open , che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda ,...

Indagato Alberto Bianchi - ex presidente della fondazione che finanziava la Leopolda di Renzi : L'ex presidente della fondazione Open, nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi, è Indagato per traffico di influenze in un'inchiesta coordinata dalla Guardia di finanza e dalla procura di Firenze. Alberto Bianchi ha sostenuto, con la sua fondazione, anche la kermesse della Leopolda che l'ex presidente del Consiglio organizza tutti gli anni a Firenze.Continua a leggere