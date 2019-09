Inchiesta Bibbiano | negato nuovo arresto al sindaco Carletti | ma resta ai domiciliari

Inchiesta "Angeli e demoni" - il sindaco di Bibbiano querela : c'è anche Di Maio : Segnala come offensivi o diffamatori 150 fra post e commenti. Compreso il messaggio dell'ex vicepremier

Bibbiano - a che punto è l’Inchiesta sugli affidi illeciti dei bambini? : Era giugno, l’inizio dell’estate che termina in questi giorni. La notizia è sembrata subito terribile, anche se davvero che cosa fosse successo a Bibbiano, Reggio Emilia, non è stato chiaro da subito. Cosa fossero quegli affidi illeciti si è capito piano piano nei mesi di un’inchiesta che è ancora aperta. Si è capito attraverso gli atti e le intercettazioni: i bambini venivano tolti alle famiglie d’origine e affidati ad altre senza che ce ne ...

Chi l’ha Visto? : Federica Sciarelli riparte con l’omicidio di Piacenza e l’Inchiesta di Bibbiano : Federica Sciarelli - Chi l'ha Visto? Il mercoledì sera di Rai 3 torna ad essere occupato da Federica Sciarelli, che questa sera dà il via alla 31° edizione di Chi l’ha Visto?, programma ormai storico della rete, che lei conduce da quindici anni (nel 2004 subentrò a Daniela Poggi). Anche in questa stagione, grande spazio sarà riservato alle emergenze, agli scomparsi e agli aggiornamenti sui casi irrisolti. Tornano, così, le grandi ...

Inchiesta bambini Bibbiano - tre nuovi indagati per abuso d’ufficio : Si allarga lo scandalo dei bambini strappati alle famiglie a Bibbiano. Altre tre persone sono indagate con l'accusa di abuso di ufficio dopo le notizie sulle consulenze affidate alla psicologa Nadia Bolognini dopo il suo arresto. La vicenda è stata segnalata da consiglieri di Forza Italia di Modena, con esposti.Continua a leggere

Bibbiano - bimba buttata fuori dall’auto e lasciata sotto al temporale : non confessava i finti abusi | L’Inchiesta : Nuove intercettazioni diffuse dal TgR Emilia-Romagna riportano le parole della donna che maltratta la piccola, tolta alla famiglia naturale

Inchiesta affidi illeciti Bibbiano - nuove intercettazioni : bimba sgridata perché non parla di abusi : Una donna, madre affidataria di una bimba, l'ha fatta scendere dall'auto e lasciata sotto un temporale battente perché la piccola si rifiutava di confermare che aveva subito abusi. Secondo l'accusa questi abusi non si erano in realtà mai verificati. La donna voleva anche che la bambina scrivesse sul diario di questi presunti abusi: "hai solo paura di scrivere" le diceva.

Bibbiano - M5s attacca Salvini : “Con la crisi di governo fa saltare commissione d’Inchiesta” : La polemica politica sulla crisi di governo coinvolge anche l'inchiesta di Bibbiano sugli affidi di minori in Val d'Enza. il Movimento 5 Stelle attacca a testa bassa il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Con l’interruzione anticipata della legislatura, salterà anche il lavoro della commissione d’inchiesta parlamentare sugli affidi".Continua a leggere

Bibbiano - Forza Italia contro PD sulla commissione di Inchiesta : 'Parte male - malissimo' : Bibbiano, una commissione di inchesta sugli affidi illeciti interamente targata PD e senza contributi dalle forze di centrodestra sarebbe quella che si è insediata ieri in Emilia Romagna. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia risultano quindi escluse dal tavolo dei lavori sulla delicata questione degli affidi di Bibbiano, in cui sarebbero stati commessi illeciti da parte degli psicologi e degli assitenti sociali. Forza Italia, Lega e Fratelli ...

Bibbiano - confermati i domiciliari per sindaco Andrea Carletti. Polemiche sulla commissione d’Inchiesta regionale : presidenza al Pd : Il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha confermato gli arresti domiciliari per Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti di minori da parte dei servizi sociali della Val d’Enza. La decisione del magistrato arriva dopo che la difesa del primo cittadino aveva chiesto la revoca della misura cautelare. Carletti, che si è autosospeso dal Partito ...

Bibbiano - Alessandro Meluzzi sulla commissione d'Inchiesta : "Il Pd si deve vergognare" : Uno scandalo nello scandalo. In Emilia Romagna è stata nominata una commissione deputata a indagare su Bibbiano. Peccato che sia presieduta da Pd, sinistra italiana più una ragazza del M5s. Per Giorgia Meloni uno scandalo, un tentativo di insabbiare l'orribile vicenda dei bambini strappati alle legi

Inchiesta dei bambini di Bibbiano - resta ai domiciliari il sindaco del Pd Andrea Carletti : Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia Luca Ramponi ha confermato gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti (ora sospeso dalla Prefettura). La decisione rientra nell'ambito dell'Inchiesta 'Angeli e Demoni' su un presunto giro di affidi illeciti dei bambini d

Cosa si sa davvero dell’Inchiesta di Bibbiano - oltre la propaganda : Photo di Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images Trentacinque giorni dopo l’esplosione mediatica della vicenda e a oltre un anno dall’inizio delle indagini, è giunto il momento di mettere in fila ciò che sappiamo sul cosiddetto caso Bibbiano, la complicata inchiesta che gli organi inquirenti hanno ribattezzato Angeli e Demoni e che pone al centro dei riflettori un presunto traffico di minori avvenuto nel piccolo comune in provincia ...

Ora (ri)apre l'Inchiesta Veleno : possibile legame con Bibbiano : Pina Francone La Procura di Modena ha aperto un fascicolo per riesaminare le vicende dei presunti pedofili della Bassa di ventidue anni fi l'inchiesta Angeli e Demoni a Bibbiano ha aperto un vaso di Pandora su affidi illeciti e servizi sociali e ha avuto l'effetto di far (ri)aprire anche l'inchiesta Veleno sulla presunta banda di pedofili, i cosiddetti "Diavoli della bassa modenese". La Procura di Modena, infatti, dopo che sono stati ...

Affidi illeciti - Procura Modena riapre Inchiesta Veleno : c’è un legame coi bimbi di Bibbiano? : Sarebbe emerso che gli interrogatori ai bambini coinvolti nel presunto giro di pedofili, oltre vent'anni fa, furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"Continua a leggere