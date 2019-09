In Venezuela il regime si fa giustizia da sé

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Secondo Human Rights Watch (HRW) dal 2016 neldi Maduro, le Forze Armate di Azioni Speciali (FAE) sono state all’origine di 18.000 casi di “esecuzioni extragiudiziali” nei confronti di persone colpevoli di essersi opposte alle autorità, soprattutto nelle comunità più povere del Paese sudamericano.Stando alle fonti ufficiali del governono, rese note dello stesso ministro dell’Interno Néstor Reverol, in dicembre del 2017 sono stati registrati 4.998 di questi casi, a fronte dei 5.995 dell’anno prima. Tuttavia nel 2018 il loro numero è schizzato a 7.000, mentre nei primi cinque mesi dell’anno in corso ammontano già a 1.560.Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri a Washington, José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di HRW, ha denunciato pesantemente il sistema di...

