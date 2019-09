Il trailer ufficiale del film Le Verità dal 10 ottobre al cinema

Il trailer ufficiale di “TuttAPPosto” con Roberto Lipari e Luca Zingaretti dal 3 ottobre al cinema : “TuttAPPosto” è la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’App per smartphone denominata “TuttAPPosto” che ...

«Terminator : Dark Fate» - il trailer ufficiale è una bomba : po la reunion della squadra originale e il primo teaser, eravamo già piuttosto bendisposti nei confronti di Terminator: Dark Fate, ma poi è arrivato il trailer ufficiale, rilasciato a sorpresa dalla 20th Century Fox, decisamente persuasivo: Terminator 6 ha tutte le carte in regola per essere una vera bomba e l'hype per l'uscita del film, prevista per il 31 ottobre, è diventata esplosiva. Prima di tutto, perché, come ...

ZeroZeroZero è la nuova Gomorra? La risposta è nel primo trailer ufficiale : Il primo trailer ufficiale di ZeroZeroZero travolge e sconvolge gli abbonati Sky e gli utenti di Sky Atlantic che, proprio poco fa, ha condiviso sui profili ufficiali il video in lingua inglese con i sottotitoli in italiano. Sono queste le prime immagini ufficiali della serie che già per tutti è stata definita la nuova Gomorra almeno per la firma del suo scrittore, Roberto Saviano, e del suo regista e produttore, Stefano Sollima. Da quanto ...

The new pope - il trailer ufficiale della seconda serie creata da Sorrentino ambientata in Vaticano : Pubblicato oggi il primo teaser trailer ufficiale di The new pope. La serie originale Sky-Hbo-Canal +, che sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 1 settembre nel corso della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale Fuori Concorso, è creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV ...

«American Horror Story : 1984» - il trailer ufficiale è uno slasher da paura : Dopo tanti teaser, FX ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di American Horror Story: 1984, la nona stagione del celebre show antologico creato da Ryan Murphy, che sarà disponibile (su FX) dal prossimo 18 settembre. Il trailer ufficiale conferma quello che era già stato centellinato dai precedenti teaser, oltre che dal titolo: la nuova stagione di AHS, infatti, sarà un vero e proprio compendio del cinema anni ...

‘Breaking Bad’ - arriva il film : la data d’uscita e il primo trailer ufficiale : Aaron Paul torna nei panni del protagonista del lungometraggio prosieguo della serie tv diventata un cult

1994 – La Serie - video trailer e data ufficiale : Berlusconi e Di Pietro grandi protagonisti : Con 1994 - La Serie, la trilogia sui primi anni Novanta che hanno cambiato per sempre il nostro Paese è arrivata al suo ultimo atto: la terza stagione della Serie ideata da Stefano Accorsi arriva il 4 ottobre in prima serata su Sky Atlantic, con i primi due episodi. grandi protagonisti del primo trailer ufficiale della nuova stagione, oltre al redivivo dirigente Fininvest Leonardo Notte (Stefano Accorsi), sono due facce della medaglia della ...

VIDEO Rambo – Last Blood : il trailer italiano ufficiale. Sylvester Stallone torna nei panni del reduce del Vietnam : Tutto pronto per l’uscita del nuovo film di Sylvester Stallone: Rambo 5, Last Blood. torna in scena dunque John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano, quando sembrava andare tutto per il meglio sarà costretto ad entrare di nuovo in combattimento con un nuovo nemico. Ieri è apparso in rete il nuovo trailer ufficiale in italiano, andiamo a scoprirlo. VIDEO trailer Rambo Last ...

«Carnival Row» finalmente il trailer ufficiale con Cara Delevingne e Orlando Bloom : Tra le novità più attese sul fronte seriale dell’estate 2019, c’è anche la nuova serie originale di Amazon Prime Video: Carnival Row sarà disponibile sulla piattaforma streaming per gli abbonati dal 30 agosto e finalmente, dopo vari teaser, è stato rilasciato il trailer ufficiale. Protagonisti della serie e del trailer sono Cara Delevingne e Orlando Bloom, interpreti rispettivamente della fata Vignette ...

Ecco il trailer ufficiale di Martin Eden con Luca Marinelli : ed è subito emozione! : In tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso ed ho sentito uno spirito creatore che divampava dentro e che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede, insomma voglio fare lo scrittore. Comincia con queste parole il trailer ufficiale di Martin Eden con Luca Marinelli e la regia di Pietro Marcello. Il film sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia in ...