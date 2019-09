Il sindaco di Bibbiano querela Luigi Di Maio per diffamazione

Affidi illeciti in Emilia Romagna - chiesti ancora arresti sindaco Bibbiano : Nuove richieste di misura cautelare per cinque indagati dell'inchiesta "Angeli e Demoni", lo scandalo sul presunto giro illecito di minori scoppiato nel giugno scorso in val d'Enza, nella provincia di Reggio Emilia. Come anticipato dalla Gazzetta di Reggio, il sostituto procuratore Valentina Salvi, titolare del fascicolo, ha presentato ricorso rispetto al rigetto del giudice di applicare gli arresti domiciliari sulla specifica vicenda degli ...

Bibbiano - gip rigetta richiesta arresto per sindaco Carletti e altri 4 : pm si oppone : Avevano chiesto gli arresti domiciliari ma il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta. Adesso i pm della procura di Reggio Emilia si oppongono alla decisione. Cinque indagati dell’inchiesta Angeli e Demoni, fra cui il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, tornano al centro dell’indagine sugli affidi in Val d’Enza con l’accusa di abuso d’ufficio. A riportarlo è la Gazzetta di Reggio. Venerdì 6 settembre davanti al ...

Il pm ha richiesto gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano e altri 4 indagati : Sono stati richiesti gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti e altre quattro persone coinvolte nell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia. La Gazzetta di Reggio scrive che il pm Valentina Salvi ha

Angeli e Demoni - seconda richiesta d'arresto per il sindaco di Bibbiano : Costanza Tosi Lunedì 16 settembre si svolgerà l’udienza davanti al Riesame di Bologna La Procura di Reggio Emilia non demorde. Per Andrea Carletti sono necessari gli arresti domiciliari. Il pm Valentina Salvi, a capo dell’inchiesta “Angeli e Demoni” sugli affidi illeciti della Val d’Enza, ha presentato - come riporta la Gazzetta di Reggio - una nuova richiesta di arresto nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Per il ...

Caso Bibbiano - nuova richiesta di arresto per il sindaco Andrea Carletti : Il sostituto procuratore Valentina Salvi, titolare delle indagini sull'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi illeciti in Val d'Enza, ha presentato ricorso contro la decisione del gip Luca Ramponi di respingere la richiesta di arresti domiciliari ribadendo la necessità della misura restrittiva della custodia cautelare per il sindaco di Bibbiano.Continua a leggere

"Parlateci di Bibbiano". Ma il sindaco dem fa rimuovere gli adesivi : Costanza Tosi Dopo le accuse dei Pentastellati al Pd sullo scandalo di Bibbiano e le querele di risposta dagli esponenti del Partito Democratico, pare che qualcuno sia disposto a metterci una pietra sopra. Come se nulla fosse successo. Se in politica la coerenza non è mai stato il pregio più gettonato, nell’ipotesi di un governo giallo-rosso, tra i due partiti in corsa ci sono divergenze troppo recenti per essere ritrattate in pochi ...

Il sindaco di Mantova chiama la polizia contro gli adesivi "Parlateci di Bibbiano" : Francesco Curridori Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha dichiarato guerra agli adesivi “Parlateci di Bibbiano”, comparsi sui bidoni della città, tanto da esser pronto a chiamare la polizia Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha dichiarato guerra agli adesivi “Parlateci di Bibbiano”, comparsi sui bidoni della città, tanto da esser pronto a chiamare la polizia. “Qualche cretino ha pensato bene di imbrattare diverse parti di ...

Il Pd continua a difendere il sindaco indagato di Bibbiano : Pina Francone I dirigenti locali del Partito Democratico si schierano al fianco di Andrea Carletti, ai domiciliari: "Siamo con te" L'inchiesta Angeli e Demoni continua e ora che il giudice ha confermato gli arresti domiciliari al sindaco di Bibbiano del Partito Democratico, i compagni di partito tornano a difenderlo con forza dalle accuse. Andrea Carletti, primo cittadino del comune di 10mila anime in provincia di Reggio Emilia, ...

Il sindaco di Bibbiano resta ai domiciliari : Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, dovrà restare ai domiciliari. Lo ha deciso oggi il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia Luca Ramponi, che ha confermato per il primo cittadino ormai sospeso dalla Prefettura la misura cautelare presso il proprio domicilio.Carletti, eletto a Bibbiano in quota Partito Democratico nel 2014 e riconfermato alle ultime elezioni, è indagato per abuso d’ufficio e falso ideologico nel filone ...

Bibbiano - confermati i domiciliari per sindaco Andrea Carletti. Polemiche sulla commissione d’inchiesta regionale : presidenza al Pd : Il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha confermato gli arresti domiciliari per Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti di minori da parte dei servizi sociali della Val d’Enza. La decisione del magistrato arriva dopo che la difesa del primo cittadino aveva chiesto la revoca della misura cautelare. Carletti, che si è autosospeso dal Partito ...

Inchiesta dei bambini di Bibbiano - resta ai domiciliari il sindaco del Pd Andrea Carletti : Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia Luca Ramponi ha confermato gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti (ora sospeso dalla Prefettura). La decisione rientra nell'ambito dell'Inchiesta 'Angeli e Demoni' su un presunto giro di affidi illeciti dei bambini d

Affidi illeciti a Bibbiano - il sindaco resta ai domiciliari : Affidi illeciti a Bibbiano, il sindaco resta ai domiciliari Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha confermato la misura per il primo cittadino Andrea Carletti Parole chiave: Affidi ...

Affidi illeciti - il sindaco di Bibbiano rimane ai domiciliari : Il Gip ha confermato la misura per Andrea Carletti (Pd). Il primo cittadino era già stato sospeso dall'incarico dal prefetto. E' accusato d'abuso d'ufficio

Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti resta ai domiciliari : Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia Luca Ramponi ha confermato gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti (ora sospeso dalla Prefettura). La decisione rientra nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ su un presunto giro di affidi illeciti dei bambini da parte dei servizi sociali della Val d’Enza.Carletti, che si è autosospeso dal Partito Democratico, è ...