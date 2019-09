Il sindaco di Bibbiano querela 147 persone anche Di Maio

Bibbiano - il sindaco Pd Carletti indagato per gli affidi querela Luigi Di Maio : "Diffamazione" : La bomba Bibbiano esplode sotto le poltrone del governo. Andrea Carletti, il sindaco dem del comune nel Reggiano sospeso dalla carica e ai domiciliari perché coinvolto nell'inchiesta degli affidi illeciti, ha presentato querela segnalando 147 fra post sui social e mail dal contenuto ritenuto offensi

Affidi illeciti in Emilia Romagna - chiesti ancora arresti sindaco Bibbiano : Nuove richieste di misura cautelare per cinque indagati dell'inchiesta "Angeli e Demoni", lo scandalo sul presunto giro illecito di minori scoppiato nel giugno scorso in val d'Enza, nella provincia di Reggio Emilia. Come anticipato dalla Gazzetta di Reggio, il sostituto procuratore Valentina Salvi, titolare del fascicolo, ha presentato ricorso rispetto al rigetto del giudice di applicare gli arresti domiciliari sulla specifica vicenda degli ...

Bibbiano - gip rigetta richiesta arresto per sindaco Carletti e altri 4 : pm si oppone : Avevano chiesto gli arresti domiciliari ma il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta. Adesso i pm della procura di Reggio Emilia si oppongono alla decisione. Cinque indagati dell’inchiesta Angeli e Demoni, fra cui il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, tornano al centro dell’indagine sugli affidi in Val d’Enza con l’accusa di abuso d’ufficio. A riportarlo è la Gazzetta di Reggio. Venerdì 6 settembre davanti al ...

Il pm ha richiesto gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano e altri 4 indagati : Sono stati richiesti gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti e altre quattro persone coinvolte nell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia. La Gazzetta di Reggio scrive che il pm Valentina Salvi ha

Angeli e Demoni - seconda richiesta d'arresto per il sindaco di Bibbiano : Costanza Tosi Lunedì 16 settembre si svolgerà l’udienza davanti al Riesame di Bologna La Procura di Reggio Emilia non demorde. Per Andrea Carletti sono necessari gli arresti domiciliari. Il pm Valentina Salvi, a capo dell’inchiesta “Angeli e Demoni” sugli affidi illeciti della Val d’Enza, ha presentato - come riporta la Gazzetta di Reggio - una nuova richiesta di arresto nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Per il ...