Il Santo Padre Benedetto XVI ha pregato davanti ad un’immagine di Nostra Signora di

Fonte : preghiamoinsieme

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il Portale Web di Radio Vaticana segnala in un testo del 21 luglio 2007 che PapaXVI, a Lorenzago di Cadore dove rimarrà fino al 27 luglio, ha passato un’ora in preghieraad un’immagine didi Medjugorje. Radio Vaticana dice che è stato un momento molto intenso. “Il Papa è andato alla piccola cappella nella foresta ed haall’immagine didi Medjugorje. Una storia interessante è collegata a questa immagine: è stata portata qui negli anni 80 ed è stata poi rubata. Dopo un certo tempo il ladro l’ha riportata di nuovo alla piccola cappella. Il Papa hail rosario ed ha passato là circa un’ora ” – ha detto il giornalista di Radio Vaticana. Di più a riguardo: 21/07/2007 13.58.19, „Attesa per il secondo Angelus diXVI da Lorenzago. Ieri ...

MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Gesù è il Maestro del Padre nello Spirito Santo. Non può spegnere la verità perché la menzogna regni sulla terra. Lui semp… - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Ogni maestro sempre si deve chiedere: correggo dal mio cuore, dai miei desideri, dalla mia volontà, dai miei pensieri o da… - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Vero maestro è chi corregge dal cuore del Padre, dalla verità di Cristo Signore, dalla sapienza, conoscenza, intelligenza… -