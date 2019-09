Il Roma – Scotto | “Ecco la situazione rinnovi per Mertens e Callejon”

Fonte : forzazzurri

Giovanni, giornalista de Il, ha scritto un post sui social sulla questione rinnovo per Dries Mertens e Callejon: "Il Napoli e Dries Mertens non hanno mai parlato di un rinnovo. L'attaccante sa che l'offerta di De Laurentiis non andrebbe oltre i 2 milioni, la metà dell'ingaggio attuale. Anche a Callejon, è stato offerto un ingaggio inferiore, José guadagna 3 milioni. Serve ancora tempo."

