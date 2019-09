Il ringiovanimento digitale è ovunque | come cambierà il cinema?

Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ilè Carrie Fisher nei panni della principessa Leia giovane alla fine di Rogue One, è Kurt Russell giovane all’inizio di I guardiani della galassia Vol. 2, il flashback con Johnny Depp giovane in I pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar o Samuel L. Jackson giovane in Captain Marvel. Sono attori che recitano con strumenti, sensori e tecniche in modo che, in postproduzione, il loro volto possa essere riportato a com’era 20, 30 o 40 anni prima. È una tecnica molto appariscente, clamorosa e negli ultimi anni, visti i traguardi raggiunti, pazzesca.abbiamo imparato più una tecnologia viene affinata più il suo costo si abbassa e quindi si trova. Non molti l’hanno notato ma per le scene di It – Capitolo 2 in cui si vedono i protagonisti bambini all’epoca degli eventi del film precedenti, gli attori bambini (nel frattempo cresciuti) sono ...

