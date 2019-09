Il ' patto civico' sull' Umbria si vota su Rousseau | il Pd diventa altre forze

Il 'patto civico' sull'Umbria si vota su Rousseau : Venerdì 20 settembre, dalle 10 alle 19, gli iscritti del MoVimento 5 Stelle abilitati al voto sulla piattaforma Rousseau...

Regionali Umbria - venerdì voto M5s su Rousseau per il “patto civico” col Pd. Intesa possibile sul nome della manager Bastioli : Gli iscritti del M5s domani sono chiamati al voto su Rousseau sul patto con il Pd in Umbria. Dalle 10 alle 19 di venerdì, annuncia il Blog delle Stelle, gli iscritti voteranno sul “patto civico per l’Umbria, ovvero sulla possibilità di sostenere alle Regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche”. Un candidato, si sottolinea, “fuori dalle appartenenze politiche”. Tra i nomi che fanno ...

Umbria - Lombardi (M5s) : “patto civico è ritorno alle origini. Fora? Cucinelli? Trovare prima un’agenda comune” : Non alleanze ma apertura su liste civiche al Pd. Per Roberta Lombardi, capogruppo M5s in regione Lazio e autrice di un primo esperimento di convergenza con il Pd di Zingaretti, è “un ritorno alle origini, noi nasciamo come liste civiche nel 2008 da un’idea di Beppe Grillo a seguito del messaggio inascoltato da parte delle forze politiche”. “Un appello che ieri Luigi (Di Maio) ha fatto a tutte le forze politiche per ...

Regionali Umbria - Andrea Fora la prima vittima del "patto civico" tra Pd e M5s : Il "patto civico" tra Pd e M5s (altra versione dell'inciucio giallorosso) ha fatto già la sua prima vittima: è Andrea Fora, il candidato governatore di una lista civica alle Regionali in Umbria fino a poche ore fa era appoggiato proprio dai democratici. Leggi anche: Il timore di rimanere al palo. Ca

patto civico per l'Umbria : Di Maio alla fine non declina l'offerta Pd : Da nemici giurati a inseparabili, dalle prime reciproche aperture governiste di agosto, Pd e 5 Stelle ricordano un po' quegli adolescenti che fingendosi indifferenti e ostili gli uni agli altri, si tengono la mano sotto il banco. Ormai tutta la classe sa bene che la liason esiste, ma loro pubblicamente continuano a ignorarsi, a fingere antipatia e insofferenza, salvo tradire la recita ogni volta che i fatti li mettono alla prova. Di Maio apre al ...

