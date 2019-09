Il Parlamento che salva Sozzani e l’ipocrisia della politica italiana

Brasile e il movimento ‘Occupare la politica’ : quando le domestiche entrano in Parlamento : “Ho cominciato a fare politica pulendo i gabinetti di un giudice”, inizia Andreia de Jesus, giovane donna nera di 30 anni e deputata regionale dello stato di Minas Gerais, nata nella periferia della città di Belo Horizonte. “Il giorno in cui ho saputo che ero stata eletta non avevo nemmeno i soldi dell’autobus per tornare a casa”. Accanto a lei Taliria Petrone, 34 anni, deputata federale, e Monica Francisco, deputata regionale dello stato ...

Parlamento Ue - perché abbiamo detto no all’ingresso di M5s nel gruppo dei Verdi europei : Qualche giorno fa una cara amica, che da sempre crede nell’ambientalismo e nei valori della democrazia, mi ha scritto di avere votato e aver fatto votare Europa Verde alle ultime elezioni europee, ma di non avere intenzione di farlo in futuro, perché i Verdi italiani si sono espressi con nettezza contro l’ingresso del M5S nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo: per lei questa scelta sarebbe il segno della nostra chiusura e del non essere ...

Claudio Borghi contro Roberto Gualtieri - ricompare un video sulle presenze in Parlamento Ue : "Che figura" : La sinistra utilizza sempre la stessa arma: attaccare la Lega sulle presenze nel Parlamento europeo. "Una leggenda" come definisce Claudio Borghi in un video ritornato allo scoperto. Il deputato leghista, ospite a Coffee Break, si è sentito dire dal neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri che

Un tribunale nordirlandese ha stabilito che la sospensione del Parlamento voluta da Boris Johnson è legale : I giudici di un tribunale di Belfast, in Irlanda del Nord, hanno stabilito che la decisione del primo ministro britannico Boris Johnson di chiedere alla Regina la sospensione del Parlamento per cinque settimane è legale e non danneggerà il processo

Matteo Salvini - partita la campagna acquisti. "Perché no?". Un terremoto in Parlamento - frana Conte : Lotta dura al governo Conte, in piazza e in parlamento. Matteo Salvini prepara già le contromosse tra Camera e Senato per rosicchiare voti decisivi a Pd e M5s. Una "campagna-acquisti", la definisce il Corriere della Sera, che punta a rinforzare la Lega e indebolire la maggioranza, stravolgendo gli e

Il Parlamento britannico ha votato a favore di una mozione che obbliga il governo a pubblicare comunicazioni interne sul “no deal” : Il Parlamento britannico ha votato a favore di una mozione che proponeva di rendere pubbliche le comunicazioni governative riguardanti la sospensione del Parlamento e i piani per un cosiddetto no deal, un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione Europea. I

Un giudice scozzese ha stabilito che Boris Johnson poteva chiedere la sospensione del Parlamento : Un giudice scozzese ha stabilito che il primo ministro britannico Boris Johnson aveva il diritto di chiedere la sospensione del Parlamento, cosa che aveva fatto la settimana scorsa per accelerare le tempistiche di Brexit. Gruppi di parlamentari di diversi partiti

Brexit - il Parlamento pronto a votare la legge che blocca il «no deal» : La legge proposta dall'opposizione con il sostegno di diversi ribelli conservatori stabilisce che non può esserci un “no deal” senza il consenso del Parlamento, concede tempo per raggiungere un nuovo accordo con la Ue al summit di ottobre ma, in caso di mancata intesa, costringe il premier a chiedere a Bruxelles un'estensione di tre mesi dell'articolo 50 fino al 31 gennaio 2020.

Brexit ultime notizie : che succede dopo lo stop di Johnson al Parlamento? : Brexit ultime notizie: che succede dopo lo stop di Johnson al Parlamento? Brexit ultime notizie: il premier britannico Boris Johnson ha richiesto alla regina Elisabetta II di consentire la cosiddetta prorogation dei lavori della Camera dei Comuni, il parlamento britannico. La Regina, come da prassi costituzionale, ha poi avallato la richiesta del premier. Brexit ultime notizie: stop ai lavori del Parlamento Nei fatti, questo si traduce ...

Il governo britannico sta preparando un piano per sospendere il Parlamento in modo che non possa interferire con Brexit - dice l’Observer : Alcune email scambiate da consiglieri del governo britannico di Boris Johnson e viste dal domenicale Observer mostrano che il governo ha chiesto pareri legali sulla fattibilità di un piano per sospendere i lavori parlamentari per cinque settimane, in modo da impedire al

Banche - la Bce ammorbidisce le richieste sulla copertura dei nuovi crediti deteriorati. “Vittoria del Parlamento europeo” : La Banca centrale europea ha ammorbidito le direttive sul trattamento dei nuovi crediti deteriorati delle Banche dell’Eurozona, recependo la normativa emanata dal Parlamento europeo. La supervisione unica europea, ora guidata dall’italiano Andrea Enria, ha stabilito che gli Npl derivanti da prestiti concessi dopo il 26 aprile sono soggetti, in linea di principio, unicamente ai requisiti del cosiddetto “Primo pilastro”. E non ...

Crisi - il Pd come la Lega : “Taglio parlamentari è trucchetto per non andare al voto”. Renzi : “Dirò come la penso in Parlamento” : Sul taglio dei parlamentari il Pd la pensa come la Lega. O meglio: una parte del Pd. “come ha già detto negli ultimi giorni il segretario Zingaretti, la proposta di approvare alla Camera il taglio dei parlamentari è un trucchetto di Luigi Di Maio per non andare al voto e prolungare l’agonia, per non assumersi responsabilità”, è il modo con cui fonti dei dem vicine a Nicola Zingaretti commentano l’appello lanciato dal ...

Tav - l'ok dal Parlamento sbloccherà i fondi europei e arriveranno più soldi : Il via libera dell'Aula permette di accelerare opere per 3,8 miliardi sul totale degli 8,6 della Torino-Lione.

