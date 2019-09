Il libro su Laura Boldrini non è ancora stato pubblicato ma ha già fatto il pieno di

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Non èe già haildi insulti e commenti negativi. Il“La Grande Nemica”, scritto da Flavio Alivernini, che racconta la campagna d’odio ai danni difin dalla sua ascesa in politica, èaccolto con ferocia ancor prima di arrivare nelle librerie. Alla notizia della possibilità di pre-ordinare online il, comunicata da Giuseppe Civati e dalla casa editrice People, gli utenti si sono scatenati. Di tutta risposta, l’editore ha deciso di ironizzare sui messaggi d’odio ricevuti pubblicando la foto delcon eloquenti fascette. “Grazie, ho finito la carta igienica”, si legge in una di queste: un commento - si immagina - a cura di un potenziale hater. Visualizza questo post su InstagramSin dal primo post su "La grande nemica", siamo stati ...

