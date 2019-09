Il dramma delle donne costrette a fuggire dal Venezuela Una mappa

Fonte : agi

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Lene stanno soffrendo la crisi in maniera più acuta”. A scriverlo nei mesi scorsi in un report dell'Onu, è stata l'alto commissario per i diritti umani Michelle Bachelet che nel dossier ha descritto la questione di genere all'interno della crisi che dal 2013 attanaglia il, ormai sull'orlo di una guerra civile. In questi anni i salari minimi sono scesi fino a 2 dollari al mese e il governo non ha risparmiato forti repressioni alle proteste di piazza. In prima linea ci sono state lene, che “in questi anni hanno capeggiato molte proteste locali e pacifiche per richiedere beni e servizi basici”, si legge nella relazione Bachelet. E sono molte letra gli oppositori politici finiti in carcere, “sottomesse a violenze sessuali e umiliazioni”, si legge nella relazione Bachelet. Basti pensare al carcere El Helicoide di Caracas (gestito dal Sebin, ...

