Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dall’anno prossimo il gasolio potrebbela. La prossima legge di Bilancio potrebbe parificare le accise dei due carburanti, finora più basse per il. Un’altra mazzata per quasi metà degli automobilisti e per gli autotrasportatori? Per i primi non troppo; per i secondi sì

MaxLandra : ANDARE A LAVORARE COSTERÀ SEMPRE PIÙ...!! MA ALLA #CASTA NON IMPORTA...LORO HANNO #AUTOBLU..!! Il diesel rischia di… - finanza24 : Il diesel rischia di costare quanto la benzina. Ecco perché - lucaviviani : Regalino di Natale. E non sarà l'unico -