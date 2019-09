Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) Foto di Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images “LaMaria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo all’Aula primapronuncia”. Ad accendere la polemica sul divisivo tema delci ha pensato questa volta una nota del Movimento 5 stelle, nella quale il partito di Luigi Di Maio sottolineava la necessità di risolvere per via parlamentare il dibattito sul suicidio assistito innescato dalla morte di Dj Fabo. La sentenzaCorte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo che punisce l’aiuto al suicidio (il 580 del codice penale) era attesa per il prossimo 25 settembre e avrebbe dovuto far luce, una volta per tutte, sulle sorti processuali dell’esponente radicale Marco Cappato, chiamato a rispondere di istigazione e aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, meglio noto ...

MilanoCitExpo : Il caso dell’interferenza istituzionale della presidente del Senato sul fine vita… -