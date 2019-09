Il Calcio a 5 live su Sportitalia | accordo per un’altra stagione

LIVE PSG-Real Madrid 3-0 Calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : la chiude Meunier : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO Madrid-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Giallo per Bernat per fallo su Carvajal sulla fascia. 91′ GOOOOOOOOOL, Meunierrrrr, contropiede 2 contro 1 con Di Maria che appoggia al terzino che a porta vuota insacca, 3-0 PSG. 90′ Ci saranno 3 minuti ...

20.28 I Bad Blue Boys sono campioni in carica ed attualmente secondi: si affideranno alle giocati di Olmo e Nikola Moro, nuovo Luka Modric. 20.26 La Dinamo Zagabria è l'altra mina vagante del girone ma ha una certa ...

Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di PSG-Real Madrid prima partita per queste due squadre impegnate nella nuova Champions League 2019-20, al Psg il compito finalmente di cercare di arrivare fino in fondo alla competizione mentre il Real Madrid per tornare sul trono che ha occupato da tempo. Questa è stata la terza stagione consecutiva in cui i campioni di Francia sono ...

Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di UEFA ...

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus – La presentazione di Atletico Madrid-Juventus – Il programma dei match (18 settembre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Atletico Madrid-Juventus, match valido per il Gruppo D della Champions League 2019-2020. Una grande Classica andrà in scena sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano a Madrid (Spagna). Si riprende ...

CorSport : Napoli-Liverpool è un manifesto per il Calcio : Il Corriere dello Sport elogia la vittoria del Napoli sul Liverpool. Uno show che esalta il San Paolo in delirio. Un blitz costruito lucidamente da Ancelotti che ha come esecutori materiali Mertens e Llorente. “Napoli-Liverpool è un manifesto per il calcio, uno spettacolo che ipnotizza tecnicamente, tatticamente e agonisticamente e che induce a non distrarsi per gustarsi ogni frammento d’una partita in cui ogni dettaglio sa di ...

Napoli-Liverpool - Il Mattino : Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti : Napoli-Liverpool, Il Mattino commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp Napoli-Liverpool, Il Mattino: Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti. Il quotidiano Campano commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp “Mertens e Llorente in 12 minuti, un finale-show del Napoli e al San ...

Napoli-Liverpool 2-0 - pagelle / Il Napoli di Re Carlo : sacrificio - sofferenza - personalità e Calcio : MERET. Foderato di giallo, il Giovane Meret non fa mai uscire il rosso nella prodigiosa roulette di stasera. Il Liverpool è pericoloso solo quando gli azzurri fanno cazzate (Insigne e Manolas) e Yellow Meret smanaccia e salva. Su Mané al 20’. Su Salah al 65’. Ancora su Mané al 74’. Davanti ai microfoni, Re Carlo in pieno stile Tenente Colombo (copy Max Gallo) dice pure che non sapeva dell’esordio di Meret nella Coppa dalla Grandi Orecchie – ...