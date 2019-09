Il Borgo dei Borghi | la conferenza stampa in diretta dalle ore 12

Sicilia : due mln per Comuni 'bandiera blu' - 'bandiera verde' e ' Borgo dei borghi' (2) : (AdnKronos) - La Regione ha inoltre stanziato un milione di euro, a valere sulle riserve sul fondo delle Autonomie locali, in favore di sette Comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. L’importo viene ripartito fra i Comuni che risultano commissariati al

Sicilia : due mln per Comuni ‘bandiera blu’ - ‘bandiera verde’ e ‘Borgo dei borghi’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – In arrivo dalla Regione due milioni di euro per i Comuni Siciliani che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera blu, Bandiera verde, Borgo dei borghi e Borgo più bello d’Italia. A prevederlo è un decreto firmato dall’assessore regionale alle Autonomie locali Bernadette Grasso e dal vicepresidente della Regione e assessore all’Economia Gaetano Armao. Per i Comuni Bandiera blu ...