I pensionati siciliani di Cgil | Cisl e Uil pronti alla mobilitazione del 30 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Numerose le iniziative previste dai sindacatie Uil nella stagione autunnale che culmineranno nella manifestazione a Roma il prossimo novembre 2019. Il punto focale della manifestazione di novembre a Roma Al centro di tali iniziative, le categorie deidelle tre sigle sindacali nazionali che hanno preannunciato mobilitazioni dapprima a livello territoriale in vista della manifestazione che si svolgerà tra due mesi a Roma. Iniziative volte a porre i riflettori su alcune tematiche di fondamentale importanza: fisco e fiscalità, sanità e, in particolare, la non autosufficienza. Quest'ultimo tema prevederà, inoltre, una raccolta firme per sensibilizzare il nuovo governo a dare vita ad una legge formulata specificatamente per la risoluzione totale o parziale di questa problematica sociale che riguarda e grava pesantemente su milioni di italiani, soprattutto gli anziani, ...

PalermoToday : I pensionati siciliani pronti alla mobilitazione -