I migliori Bar d’Italia 2020 secondo il Gambero Rosso

Judo - Mondiali 2019 : Italia al di sotto delle aspettative con alcuni flop - Lombardo è già al livello dei migliori nei 66 kg : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo si è concluso dopo otto giornate di gare ed il bilancio complessivo non può che essere negativo per l’Italia, incapace di conquistare almeno una medaglia per la seconda rassegna iridata consecutiva dopo il disastro di Baku 2018. Alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, in una sorta di prova generale delle Olimpiadi dell’anno prossimo, la selezione azzurra non ha brillato dal punto di vista dei ...