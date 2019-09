I gruppi parlamentari di Renzi e l' allarme dell' Ocse sulla crescita

Lo scisma di Renzi diventa un sisma sui gruppi parlamentari - non solo su quello Pd : L'effetto Renzi sui gruppi parlamentari non si è fatto attendere e non ha investito solo i dem. Su Forza Italia, ad esempio, la nascita della nuova casa politica Renziana ha prodotto fibrillazioni che rischiano di travolgere il partito di Berlusconi che fa registrare le prime defezioni con la senatrice Donatella Conzatti che annuncia il passaggio a Italia viva. Non solo: sarebbero una ventina i deputati e quasi altrettanti i senatori che ...

Pd - Renzi se ne va : “È un bene per tutti - anche per Conte. Subito i gruppi parlamentari. Parte della sinistra mi vede come un intruso” : Matteo Renzi va via dal Pd e fonderà un suo partito. Prima partiranno i gruppi parlamentari, formati da una trentina tra deputati e senatori, già “questa settimana”. “E saranno un bene per tutti”. Non solo per il segretario dem Nicola Zingaretti, ma anche per il premier Giuseppe Conte perché “probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare” del nuovo esecutivo che giudica “un ...

Come si formano i nuovi gruppi parlamentari : Matteo Renzi lascia il Partito democratico per dare vita a gruppi parlamentari autonomi di Camera e Senato. A Palazzo Madama, però, il regolamento parla chiaro: per costituire il gruppo occorrono almeno dieci senatori e - soprattutto - deve rappresentare "un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori". Ecco cosa prevedono i regolamenti di ...

Come si formano i nuovi gruppi parlamentari in Parlamento : Matteo Renzi lascia il Partito democratico per dare vita a gruppi parlamentari autonomi di Camera e Senato. A Palazzo Madama, però, il regolamento parla chiaro: per costituire il gruppo occorrono almeno dieci senatori e - soprattutto - deve rappresentare "un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori". Ecco cosa prevedono i regolamenti di ...

Matteo Renzi - via ai nuovi gruppi parlamentari "per dettare l'agenda di governo" : "Dobbiamo tornare a dettare l'agenda e a sfidare il Movimento 5 stelle su tutto. Dall'immigrazione alla Rai". A sentire il Renziano Michele Anzaldi, la scissione di Matteo Renzi sarà tutt'altro che morbida e indolore. "Sono disperato perché ho un problema nel mio partito. Un nuovo gruppo invece può

Renzi verso l’addio al Pd - gruppi parlamentari pronti : Sarebbero pronti i nuovi gruppi Renziani: Matteo Renzi potrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato anche con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perche', questa la premessa fatta da piu' di una fonte Renziana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno. E sarebbero l'embrione di quella che i Renziani definiscono la "separazione consensuale" dal Pd, che potrebbe dare il via (magari alla ...

Matteo Renzi verso l'addio al Pd - nascono i suoi gruppi parlamentari : clamoroso - Luca Lotti resta fuori : Dopo aver ordito la manovra di palazzo che ci ha consegnato il governo Pd-M5s, Matteo Renzi continua il suo "lavoro". La prossima tappa, come si sussurra da tempo, sarà la formazione dei suoi gruppi parlamentari. Di fatto, l'addio al Pd in vista della creazione di un suo soggetto politico. Il piano

Diretta Consultazioni Conte - oggi il Premier incaricato incontra i gruppi parlamentari : Il Premier uscente Giuseppe Conte, convocato questa mattina alle ore 9.30 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha accettato con riserva l'incarico affidatogli dal Capo dello Stato. Già a partire dalle ore 15.20 di questo pomeriggio partiranno i colloqui con i gruppi parlamentari di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica allo scopo di approntare la squadra di Governo che amministrerà il Paese per la restante durata della ...

LIVE Consultazioni Quirinale - Mattarella incontra di nuovo i gruppi parlamentari : Seconda tornata di Consultazioni in questo martedì 27 agosto: dopo un primo consulto con i leader dei partiti politici presenti in Parlamento, il Capo dello Stato ha indetto un nuovo giro di colloqui per verificare la possibilità concreta di formazione di un nuovo esecutivo. In questi due giorni di Consultazioni sarà messa alle strette la presunta coalizione formata dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico: il presidente Mattarella non ...

M5s ai gruppi : incontriamo il Pd partendo dal taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini : il voto è la via maestra : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Boccia : “I gruppi parlamentari rispondano a Zingaretti” : Onorevole Francesco Boccia, la Direzione ha deciso: “Mandato pieno a Zingaretti per un governo Pd-M5s”. “Sono stati prodotti cinque punti programmatici (Europa, politiche redistributive, sicurezza, ambiente, democrazia rappresentativa, n.d.r.) che danno un profilo progressista a un possibile governo di legislatura nascente. E sottolineo di legislatura. Punti che alzano la sfida del confronto con il Movimento 5 Stelle, partendo da due paletti ...

Consultazioni - dopo Fico e Casellati al Quirinale i gruppi parlamentari |Diretta : La prima a recarsi dal capo dello Stato è la presidente del Senato, Il presidente emerito Giorgio Napolitano è stato sentito telefonicamente

Diretta Consultazioni Quirinale - il presidente Mattarella attende i gruppi parlamentari : Con le dimissioni del premier Giuseppe Conte, si apre una due giorni cruciale per il futuro politico italiano: la necessità di assicurare un Governo forte e stabile, che possa garantire il rispetto degli obblighi a stretto giro, alla luce delle imminenti scadenze, impone una scelta decisa e convinta in questo senso. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha l'arduo compito di ricavare, nell'impervia strada dei giochi di partito, tra ...