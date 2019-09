I cordoni ombelicali scomparsi in Svizzera | coinvolte 15 mila famiglie italiane

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) La biobanca dell’azienda elvetica Cryo-save avrebbe dovuto conservare, a pagamento, il sangue del cordone ombelicale dei loro figli per vent’anni. Ma adesso, di quel materiale biologico, sembra non esserci più traccia. Sono 15circa leche si erano rivolte alla banca privata (con laboratori ine una controllata in Italia) e non sanno che fine abbiano fatto i loro. Potrebbero essere a Varsavia, nella sede di un’altra società, ma lenon ne sono certe: la Cryo-Save sembra navigare in cattive acque, e pare che un’altra azienda, la Famicord, abbia rilevato l’attività. Ai clienti è arrivata qualche mail con spiegazioni raffazzonate, ma rimangono molti punti interrogativi e lecercano di confrontarsi tra di loro attraverso i gruppi Facebook che sono stati creati apposta. Intanto la procura federale e l’ufficio della sanità ...

