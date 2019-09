Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro sono ufficiali con tanta potenza e un software tutto da

Huawei Mate 30 e 30 Pro - il primo smartphone senza Google : Huawei passa al contrattacco, con Huawei Mate 30 e 30 Pro. In mezzo alla tempesta scatenata da Donald Trump - che l'ha inserita nella black list commerciale che le impedisce di avere rapporti con altre aziende statunitensi - il colosso cinese decide di uscire allo scoperto lanciando la nuova famiglia Mate 30 a Monaco, in Germania. Dopo mesi di attesa, Huawei sceglie questa location europea per il suo smartphone di punta ribadendo ...

Imminente la presentazione dei Huawei Mate 30 e 30 Pro oggi 19 settembre : orario e video diretta streaming : oggi 19 settembre è il grande giorno della presentazione dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro. Qual è l'orario di presentazione della nuova serie del produttore cinese e in che modo si potrà seguire la diretta streaming dell'evento? Per la presentazione dei Huawei Mate 30 e 30 Pro, il brand asiatico ha scelto l'Europa pure se, secondo alcune indiscrezioni, i modelli della serie potrebbero non essere da subito commercializzati nel vecchio ...

Come seguire la presentazione della serie Huawei Mate 30 con TuttoAndroid : Huawei presenterà domani pomeriggio la nuova serie Mate 30, insieme a numerose altre novità: ecco Come seguire l'evento in compagnia di TuttoAndroid L'articolo Come seguire la presentazione della serie Huawei Mate 30 con TuttoAndroid proviene da TuttoAndroid.

Non pronto il sistema operativo Huawei? Solo Linux sui MateBook : Il sistema operativo Huawei Harmony non è per nulla pronto a sbarcare su smartphone, tablet ma neanche sui computer portatili del produttore cinese. La riprova di quanto detto nasce dalle notizie in arrivo proprio in queste ore dall'Asia e rimbalzate da una fonte autorevole come GizChina. Proprio nella sua madrepatria Cina, l'azienda avrebbe cominciato a vendere i suoi PC portatili con Linux, a differenza di quanto ci si sarebbe aspettati ...

Chiarimento definitivo su Huawei Mate 20 Lite ed il problema sulla lettura delle memorie : In tanti in questi mesi hanno pensato che un problema diffuso per Huawei Mate 20 Lite potesse essere legato in qualche modo ad un aggiornamento andato storto. Mi riferisco al bug della mancata lettura di memorie esterne, non a caso finito al centro di un nostro report qualche mese fa, dopo il rilascio di una nuova patch da parte del produttore asiatico. Proviamo a capire come stiano le cose sotto questo punto di vista, analizzando anche un ...

Non arriveranno subito in Europa i Huawei Mate 30? Ipotesi purtroppo da considerare : Domani 19 settembre verranno presentati a Monaco di Baviera i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, insieme agli altri due rappresentanti della line-up, ovvero il Mate 30 RS ed il Mate 30 Lite (rispettivamente versione di lusso e modello economico dell'ammiraglia). Potrebbero non iniziare con il piede giusto questi gioielli per via del ban USA imposto all'OEM cinese dall'amministrazione Trump. Ormai è risaputo che i prossimi dispositivi prodotti ...

Non solo Mate 30 : Huawei è pronta a lanciare smart TV - smartband - smartwatch e altro : Nell'evento in programma domani sera a Monaco di Baviera, Huawei dovrebbe presentare anche altri prodotti molto interessanti: TV, smartwatch, smartband e tablet. L'articolo Non solo Mate 30: Huawei è pronta a lanciare smart TV, smartband, smartwatch e altro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro al bivio : niente Europa ma vendite da record : la serie Mate 30, che con ogni probabilità non sarà in vendita in Europa, potrebbe comunque aggiungere ottimi risultati di vendita secondo gli analisti. L'articolo Huawei Mate 30 Pro al bivio: niente Europa ma vendite da record proviene da TuttoAndroid.

Huawei parla ancora di Mate 30 Pro - stavolta attraverso quattro simpatici video teaser : A distanza di qualche ora dalla precedente ondata di notizie su Huawei Mate 30 Pro torniamo a parlare dell'imminente top di gamma grazie a quattro video L'articolo Huawei parla ancora di Mate 30 Pro, stavolta attraverso quattro simpatici video teaser proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro svela nuove funzioni con teaser - hands-on e nuove immagini : Un nuovo teaser di Huawei ci svela una probabile caratteristica di Huawei Mate 30 Pro, del quale ormai non ci sono più segreti. L'articolo Huawei Mate 30 Pro svela nuove funzioni con teaser, hands-on e nuove immagini proviene da TuttoAndroid.

Anteprima foto Huawei Mate 30 Pro - Mate 30 e Mate 30 Lite : Huawei ha programmato un evento speciale il 19 settembre in cui verranno annunciati gli smartphone top di gamma più attesi dell'azienda, ovvero Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro.

Fotocamera - prcessore - OS e batteria del Huawei Mate 30 Pro : le ultime conferme : Arrivano nuove conferme sul conto del Huawei Mate 30 Pro, almeno per quanto riguarda gran parte delle specifiche chiave che lo riguarderanno (processore, Fotocamera, sistema operativo e batteria). Secondo quanto riportato da SlashLeaks, il device monterà una quadrupla Fotocamera con un sensore da 40MP Movie/Cine, un altro sensore da 40MP di tipo SuperSensing, un teleobiettivo da 8MP ed un 3D Depth Sensing Camera. Il Huawei Mate 30 Pro sarà ...

Un teaser suggerisce controlli laterali per Huawei Mate 30 Pro : Un nuovo teaser di Huawei ci svela una probabile caratteristica di Huawei Mate 30 Pro, del quale ormai non ci sono più segreti. L'articolo Un teaser suggerisce controlli laterali per Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ci sarà anche un Huawei Mate 30 Porsche Edition : (Foto: HuaweiCentral) Quella che si può ammirare qui sopra è l’immagine che racconta come sarà Huawei Mate 30 Porsche Edition ovvero l’edizione speciale del prossimo top di gamma del colosso cinese. Il fronte sarà praticamente tutto-schermo, con un piccolo notch a goccia nella porzione superiore. I bordi saranno più squadrati rispetto al Mate 30 tradizionale e anche il retro apparirà diverso con la fotocamera quadrupla con ...