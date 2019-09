Hitman 2 | il nuovo DLC porta l' Agente 47 alle Maldive

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019) IlDLC di2, intitolato Heaven Island porterà l'47 a fare un viaggio di lavoro. A partire dalla prossima settimana, ed esattamente il 24 settembre, i possessori dell'2 Expansion Pass potranno mettere le mani sulcontenuto, così come chi ha acquistato l'edizione Gold.Haven Island riprende dopo gli eventi della missione della banca Milton-Fitzpatrick a New York. Qui viaggerete in un resort molto bello ed effettuerete il check-in come ospite con un nome falso. Durante il vostro pernottamento dovretere a termine la vostra missione, ovvero eliminare una serie di bersagli.Insieme a questi bersagli, la mappa contiene nuovi contenuti tra cui oggetti da sbloccare, nuovi achievement e trofei. Per l'occasione potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro...

