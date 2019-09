Guida Borderlands 3 | come trovare lo shotgun leggendario Conference Call

Sfide di Borderlands 3 in Fortnite : Guida a Trova l’occhio mancante di Claptrap e riportaglielo : La Battaglia Reale di Fortnite non smette mai di stupire i suoi appassionati. Con la decima stagione in pieno corso, oggi - 27 agosto 2019 - i ragazzi di Epic Games hanno ben pensato di arricchire l'esperienza del loro shooter online introducendo diverse e golose novità. Quelle legate all'update 10.20, che coinvolgono la Battle Royale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa, ma anche quelle legate ad un evento del tutto a sorpresa al via proprio ...

Borderlands 3 : Guida ai costumi Extra – Come ottenerli con i punti VIP : A Settembre sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One, il terzo capitolo della serie Borderlands 3. Quest’oggi vi sveleremo Come fare per ottenere dei costumi Extra in Anteprima, da utilizzare al lancio del gioco. Borderlands 3: Come ottenere i costumi Extra I costumi Extra possono essere ottenuti scambiandoli con i punti VIP, ma Come si accumulano tali punti? Scopriamolo insieme. Prima di tutto procedete Come segue: Effettuare ...