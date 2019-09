Guida alla Coppa del Mondo di rugby

Pisticci - drogato alla Guida causa incidente dove muore un poliziotto : arrestato 32enne : arrestato il 32enne di Pisticci che lo scorso 25 luglio avrebbe causato l'incidente stradale nel quale perse la vita Corrado Settembre, 53 anni. L'uomo avrebbe ingaggiato una improvvisata “gara di velocità” con un altro veicolo, finendo per scontrarsi contro la moto della vittima, a bordo della quale c'era anche il figlio 16enne, rimasto gravemente ferito.Continua a leggere

Rugby - Mondiali 2019 : calendario - date - orari e programma dai gironi alla finale. Guida tv e streaming : Manca poco più di un giorno: scatta domani, venerdì 20 settembre, la Coppa del Mondo di Rugby. In Giappone, fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e l’allergia alla Guida sovrasterzante. Sviluppo della Ferrari favorevole a Leclerc : Sebastian Vettel bollito, sopravvalutato e in crisi. Il tedesco è un uomo un po’ solo dopo il GP d’Italia a Monza, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. L’errore alla variante Ascari e il 13° posto finale, con annesso doppiaggio del proprio compagno di squadra Charles Leclerc (vincitore), sono un nulla rispetto all’evidenza che il Tempio della velocità era tutto o quasi per il giovane monegasco. Per lui, invece, critiche ...

Il Perù si impegna a mettere fine alla deforestazione Guidata dalla produzione di olio di palma : “vittoria epocale” per la biodiversità : La National Wildlife Federation ha informato che l’Associazione peruviana dei Produttori di olio di palma ha annunciato il suo impegno per un accordo per la produzione di olio di palma sostenibile e senza deforestazione. Per la National Wildlife Federation, questa è una vittoria epocale per gli animali selvatici e l’agricoltura sostenibile. Questo renderebbe il Perù il secondo Paese del Sud America, dopo la Colombia, ad impegnarsi in una ...

Motociclista ubriaco si schianta frontalmente contro un’auto : “Non bere alla Guida”. L’impressionante VIDEO della dashcam : La polizia ha rilasciato le immagini di una dashcam che mostrano un Motociclista ubriaco schiantarsi frontalmente contro un’auto. Il Motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere finito nella corsia del veicolo. Nell’impatto, il centauro è finito contro il parabrezza e la sua moto è letteralmente volata per aria, come mostra il VIDEO che trovate in fondo all’articolo. L’uomo è stato portato in elicottero in un ospedale di Londra dopo ...

Mondiali Basket 2019 – Ricky Rubio MVP - la dedica alla madre scomparsa è dolcissima : “vivi dentro di me - grazie per avermi Guidato” : Ricky Rubio ha vinto il titolo di MVP dei Mondiali di Basket 2019: il playmaker spagnolo dedica il premito alla madre, scomparsa a causa di un tumore nel 2016 Nonostante i pronostici della vigilia non fossero esattamente a suo favore, la Spagna ha vino i Mondiali di Basket 2019. La formazione iberica ha superato l’Argentina in una finale inedita, fra le due migliori formazioni del torneo. Ricky Rubio è stato il vero trascinatore ...

Maurizio Fava - un italiano alla Guida del dipartimento di psichiatria di Harvard : Dal 1°?ottobre 2019 Maurizio Fava dirigerà il dipartimento dell'Università di Medicina ad Harvard. Le sue ricerche hanno reso possibili nuovi trattamenti contro la depressione

YouTube TV testa modifiche alla Guida e la riproduzione automatica : Pare che in questi giorni il team di YouTube TV stia testando alcuni nuovi aggiornamenti con un gruppo di utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo YouTube TV testa modifiche alla guida e la riproduzione automatica proviene da TuttoAndroid.

Bosnia - il ct Prosinecki ci ripensa : “Ho deciso di restare alla Guida della squadra” : Il ct della Bosnia Robert Prosinecki ha cambiato idea. Dopo aver annunciato le dimissioni domenica, dopo la sconfitta in Armenia, l’allenatore ha fatto dietrofront: “Dopo lunghi colloqui con la Federazione, che mi ha offerto il suo pieno sostegno, ho deciso di restare alla guida della squadra. Sarebbe stato facile andarsene e dire che tutto è finito, ho deciso di rimanere fino alla fine. La Bosnia ha ancora la possibilità di ...

AHEAD 2020 - studio dell’universo violento : l’INAF alla Guida del progetto europeo da 10 milioni : Con il progetto AHEAD 2020, per quattro anni, scienziati e tecnici di 38 istituzioni di ricerca e aziende in 16 Paesi europei lavoreranno insieme per esplorare l’universo più energetico con tecnologie di ricerca d’avanguardia. A coordinare questo ambizioso progetto sarà l’Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha visto la sua proposta approvata nell’ambito del programma di infrastrutture di ricerca della Comunità Europea con un finanziamento di ...

Napoli - agguato camorra : ucciso 51enne/ Pregiudicato freddato mentre era alla Guida : Napoli, agguato di camorra in pieno giorno: ucciso il Pregiudicato Gennaro Sorrentino, dramma sull'Asse mediano di Scampia.

Aurelio De Laurentiis e i 15 anni alla Guida del Napoli : dal fallimento all’olimpo del calcio - con bilanci in attivo (ma pochi trofei) : Un’estate passata a sognare James e Icardi, a segnare l’acquisto più costoso della storia per 45 milioni di euro e un’estate passata ad aspettare le notizie che arrivavano dal tribunale di Napoli, sezione fallimentare, quando tutta la società valeva meno di 30 milioni di euro, altro che i 45 di Lozano. In mezzo quindici anni: tanto è passato da quando Aurelio De Laurentiis, alle 18 e 30 del 6 settembre 2004 è uscito coi suoi ...

Patente di Guida - brutte notizie per molti automobilisti italiani. Occhio alla data : brutte notizie per chi deve prendere ancora la Patente e chi l’ha presa entro il 2015 compreso. Una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2019 mette nei guai (solo economici per fortuna) non pochi automobilisti. Ma partiamo con ordine: è in arrivo un sostanzioso aumento dei costi per il conseguimento della Patente di guida. L’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito, con una risoluzione del 2 settembre, che le lezioni di scuola guida non ...

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr Guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...