Gruppo Riva | in Germania scioperano gli operai del colosso siderurgico | “Pagati 30%

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Stiamo lottando non soltanto per i nostri diritti, ma per quelli dei lavoratori di tutta Europa”. Da oltre 14 settimane, i centotrenta lavoratori degli stabilimenti tedeschi di Treviri e Horath delsono in sciopero per protestare contro la mancata applicazione del contratto nazionale: “Il nostro stipendio è inferiore del 20/30% rispetto a quello previsto dal contratto” racconta Georg Rentmeister, uno dei lavoratori che giovedì è venuto a Milano per condividere la lotta con con la Fiom Cgil, la Fim e con il sindacato europeo IndustriAll. “Questa lotta interessa anche l’Italia – racconta Mirco Rota della Fiom Cgil – un passo indietro inpotrebbe significare anche per i lavoratori italiani qualche elemento di preoccupazione”. I lavoratori intanto non sembrano intenzionati a far cessare lo sciopero e continuano ad organizzarsi con una cassa di mutuo ...

