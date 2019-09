Greta Thunberg si sta facendo una certa idea degli Stati Uniti

Usa - l’ex presidente Barack Obama incontra Greta Thunberg : “Io e te siamo una squadra”. Il saluto con il pugno : “Ad appena 16 anni, Greta Thunberg è già uno dei più grandi difensori del nostro pianeta. Riconoscendo che la sua generazione subirà l’impatto peggiore del cambiamento climatico, non teme di spingere per un’azione vera”. Lo ha twittato l’ex presidente Usa Barack Obama postando una foto e un video in cui stringe la mano alla giovane attivista svedese incontrata negli uffici della sua fondazione. “Lei incarna la ...

Greta Thunberg al Congresso Usa lancia un monito ai politici : “Non vogliamo i vostri elogi o gli inviti se poi non fate niente” : “Non vogliamo i vostri elogi e non vogliamo essere invitati per sentirci dire quanto siamo bravi e fonte di ispirazione. Risparmiateci tutto questo senza poi fare niente“. È questo il duro monito lanciato dalla 16enne attivista per l’ambiente, Greta Thunberg, al Congresso americano, dove ha incontrato i membri della task force sul clima istituita al Senato Usa. Le parole pronunciate da questa ragazza svedese, timida ma molto ...

Greta Thunberg davanti alla Casa Bianca : simula un’estinzione di massa per la lotta contro i cambiamenti climatici [GALLERY] : Dopo aver invitato in tv i politici a scendere in campo in difesa del clima, Greta Thunberg si è unita ai manifestanti che, fuori dalla Casa Bianca, chiedono al governo di affrontare l’emergenza del cambiamento climatico. La sedicenne attivista svedese e i manifestanti hanno inscenato una “estinzione di massa“, simulando di morire a causa del cambiamento climatico. Una performance di 11 minuti, per ricordare gli anni che ...

Paolo Becchi - Greta Thunberg e il "nuovo M5s". La metamorfosi imposta da Grillo : sarà il "partito gretino" : "Il Movimento 5 Stelle creato da Gianroberto Casaleggio non esiste più". Paolo Becchi lo ripete dal giorno del "tradimento" di Beppe Grillo, che ha traghettato i 5 Stelle verso il Pd snaturando l'identità politica del Movimento. Oggi, spiega il professore ex ideologo grillino in una intervista a Los

Greta Thunberg e la sindrome di Asperger/ "Non è una malattia - ma un super potere" : Greta Thunberg e la sindrome di Asperger: "Non è una malattia, ma un super potere". L'attivista ecologista 16enne parla della sua condizione.

Greta Thunberg e la sindrome di Asperger : "Perché il mio male è un super-potere" : Avere la sindrome di Asperger "è un super potere". Così, su Twitter, l'attivista svedese Greta Thunberg parla del disturbo che la affligge, spiegandolo come un'arma in più per la sua battaglia in favore dell'ambiente. La giovane attivista, giunta a New York in barca a vela per parlare degli effetti

Greta Thunberg si confessa : "Sì - ho la sindrome di Asperger - è un super potere" : La giovane ambientalista svedese parla della sindrome di cui è affetta, un argomento che non ha mai voluto trattare...

Greta Thunberg si apre - ‘ho la sindrome di Asperger’ : "Ho la sindrome di Asperger e questo vuol dire che qualche volta sono un po' diversa dalla norma. E, date le circostanze, essere diversa e' un superpotere". Lo twitta l'attivista Greta Thunberg aprendosi su Twitter sulla sua sindrome, e spiegando come di solito non parla pubblicamente della sua diagnosi non per nascondersi dietro di questa ma perche' "so che molta gente ignorante la vede ancora come una malattia, o qualcosa di negativo. E ...

Greta Thunberg sbarcata a New York. A Trump : “Ascolta la scienza” : L'attivista accolta da applausi dopo la traversata dell'Atlantico in barca L'articolo Greta Thunberg sbarcata a New York. A Trump: “Ascolta la scienza” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Greta Thunberg - folla al suo arrivo a New York dopo la traversata : “Viaggio impegnativo - incredibile questa accoglienza così calorosa” : Greta Thunberg è arrivata a New York dopo la traversata ‘verde’ dell’Atlantico a bordo dello yacht Malizia II di Pierre Casiraghi. La giovane attivista svedese, accolta come una star dalla folla e da 17 barche a vela dell’Onu, parteciperà il 23 settembre a un summit sul clima organizzato dalle Nazioni Unite. “Viaggio impegnativo – ha detto appena sbarcata – è stata dura. incredibile l’accoglienza ...

Greta Thunberg arriva negli Usa e attacca Trump : “Io dico ‘ascolta la scienza’ e lui ovviamente non lo fa” : È arrivata a New York dopo 15 giorni di traversata atlantica a bordo dello yacht Malizia II di Pierre Casiraghi, che lo ha guidato fino all’altra sponda dell’Atlantico, per partecipare il 23 settembre a un summit sul clima organizzato dall’Onu. E le prime parole di Greta Thunberg negli Stati Uniti sono state contro il presidente americano: “Tutti mi chiedono sempre di Donald Trump. Io dico ‘ascolta la scienza’ e lui ...

Greta Thunberg è arrivata a New York dopo un viaggio in barca a vela dal Regno Unito : La giovane attivista ambientalista Greta Thunberg è arrivata a New York dopo essere partita dal porto di Plymouth, nel Regno Unito, e aver navigato per due settimane in barca a vela. A New York, Thunberg parteciperà a una importante conferenza sul

Greta Thunberg arrivata a New York dopo aver attraversato l'oceano in barca a vela : La giovane ambientalista pubblica uno scatto via Twitter: "Abbiamo gettato l'ancora al largo di Coney Island"

Greta Thunberg - l’arrivo a New York dopo la traversata per il clima : “Terra! Vedo le luci” : “Terra! Vedo le luci di Long Island e New York City“. Così l’ambientalista Greta Thunberg, su Twitter, ha annunciato il suo arrivo a New York dopo la traversata oceanica a bordo della Malizia II di Pierre Casiraghi. La 16enne, infatti, ha deciso di raggiungere via oceano il summit dell’Onu sul clima, che si terrà il 23 settembre, con un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito agli Stati Uniti. Land!! The lights of Long Island and ...