Grande Fratello Vip 2019 | rivelato il nome del primo concorrente ufficiale

Grande Fratello Vip 4 : Paola Di Benedetto potrebbe far parte del cast : Il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello è in via di definizione: dovrebbero mancare un paio di mesi al ritorno in Tv del reality, che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. L'ultima indiscrezione che è trapelata sul format Mediaset, è quella che riporta la possibile partecipazione di una ragazza che in questo periodo è stata costantemente al centro del gossip: Paola Di Benedetto. La Di Benedetto vicina al GF: ...

Grande Fratello Vip 2019 - Paola di Benedetto concorrente? : L'indiscrezione la lancia Alberto Dandolo dalle Pillole di Gossip del settimanale Oggi: Paola di Benedetto potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà la luce nelle prossime settimane su Canale 5, al timone di Alfonso Signorini. Secondo il giornalista, la ragazza sarebbe pronta ad entrare nella casa di Cinecittà dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi e l'incursione durante l'edizione ...

Grande Fratello - Maria Antonietta oggi : nuova vita in Marocco e parole su Taricone : Grande Fratello prima edizione Maria Antonietta oggi: ecco che fine ha fatto Maria Antonietta Tilloca, tra i primi indimenticabili concorrenti del Grande Fratello, è tornata a farsi viva per Il Fatto Quotidiano. L’esperta d’arte ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato di quell’incredibile esperienza vissuta venti anni fa, degli amici con i quali […] L'articolo Grande Fratello, Maria Antonietta oggi: ...

Ivan Cattaneo mi hanno richiesto di rifare il Grande Fratello : Ivan Cattaneo è stato nella seconda edizione del “Grande Fratello Vip”. A distanza di 1 anno da quell’esperienza, tornerà nella Casa del “GF”. E’ stato lo stesso cantante, attraverso i suoi profili social, a mettere al corrente i suoi followers:”Volevo mettervi al corrente di una proposta e una richiesta che mi hanno fatto. Mi hanno chiesto di fare il Grande Fratello Vip per la seconda volta. Tutto questo in una chiave tra ...

Grande Fratello prima edizione - parla Maria Antonietta : “Le edizioni di oggi? Cambiate : le donne sembrano galline che starnazzano per l’uomo di turno” : “Lo sa, ancora oggi quando sento un particolare profumo di vaniglia, torno a quella casa, a 20 anni fa. Era il sapone per bambini che usavo in quel bagno. E sto bene”. Tra tutti, lei era la “brava ragazza“, quella che andava d’accordo con Rocco, che chiacchierava con Marina e che si schierava contro i complotti in nomination: Maria Antonietta. Il cognome all’anagrafe è Tilloca, ma tanto non vi aggiungerà niente. Meglio dire: la pittrice sarda ...

Grande Fratello - Gianmarco Onestini sconcertante : "Ivana Icardi? Quella notte in cui un cavallo..." : Gianmarco Onestini, dopo aver partecipato al reality di Canale 5 Il Grande Fratello, è ora il concorrente del Grande Fratello Vip spagnolo. Tuttavia, il Fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, ha fatto una bizzarra dichiarazione all'interno della casa spagnola. A raccontare l'acca

Matilde Brandi nel cast del Grande Fratello Vip? “E’ vero - ma…” : Anticipazioni GF Vip: Matilde Brandi conferma la trattativa Tra un paio di mesi inizierà la quarta edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signori, il quale andrà a prendere il posto di Ilary Blasi, impegnata al momento alla conduzione di EuroGames al fianco di Alvin. Ma chi saranno i vip che entreranno nella casa più spiata dagli italiani? Di rumor sul cast ne sono girati tantissimi. E proprio una di questa voce di corridoio ha dato quasi per ...

Concorrenti Grande Fratello Vip : ex di Francesco Monte nel cast? : Grande Fratello Vip 2019, cast: ex di Francesco Monte diventa concorrente? A metà novembre tornerà in televisione, e più precisamente su Canale 5, la quarta edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. Lo scenario che vede il direttore del settimanale Chi alla guida del reality show è certamente insolito, soprattutto una sfida importante che, pur essendo un volto ricorrente nella varie trasmissioni Mediaset, non è riuscito a lasciare ...

Grande Fratello - Fedro di nuovo in tv : è dimagrito ed è diventato papà : Grande Fratello, Fedro oggi: lavoro, vita privata e ritorno in tv a Pomeriggio 5 Fedro Francioni è tornato in tv. Uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello è riapparso nel salotto di Pomeriggio 5. L’ex gieffino si è presentato alla corte di Barbara d’Urso diverso dai suoi esordi sul piccolo schermo: ha perso numerosi […] L'articolo Grande Fratello, Fedro di nuovo in tv: è dimagrito ed è diventato papà proviene da Gossip ...

Grande Fratello - vent’anni dopo : Daria Bignardi, la conduttricePietro Taricone (1975-2010)Rocco Casalino, oggi spin-doctor del Movimento 5 StelleFilippo Nardi, inglese, discendente di una nobile famiglia italianaConcorrenti del GF1 nel confessionaleDaria Bignardi in studioSabrina Mbarek, vincitrice del GF12Alessandro Tersigni e Raniero Monaco di Lapio, GF7L'acquario degli studiLaura Torrisi, GF6Luca Argentero nel 2003 nella terza edizione del realityChiama il giornale: «Sai che ...

Ivan Cattaneo sui social annuncia che forse rifarà il Grande Fratello : A distanza di 1 anno da l’esperienza Ivan Cattaneo tornerà nella Casa del “GF”. E’ stato lo stesso cantante, attraverso i suoi profili social, a mettere al corrente i suoi followers:”Volevo mettervi al corrente di una proposta e una richiesta che mi hanno fatto. Mi hanno chiesto di fare il Grande Fratello Vip per la seconda volta. Tutto questo in una chiave tra l’altro molto artistica che mi ha stuzzicato molta voglia di farlo veramente. Una ...

Ivan Cattaneo mi hanno richiesto di rifare il Grande Fratello : Ivan Cattaneo è stato nella seconda edizione del “Grande Fratello Vip”. A distanza di 1 anno da quell’esperienza, tornerà nella Casa del “GF”. E’ stato lo stesso cantante, attraverso i suoi profili social, a mettere al corrente i suoi followers:”Volevo mettervi al corrente di una proposta e una richiesta che mi hanno fatto. Mi hanno chiesto di fare il Grande Fratello Vip per la seconda volta. Tutto questo in una chiave tra ...

Ivan Cattaneo torna al Grande Fratello Vip? "Mi hanno chiesto di rifarlo - ma..." : Ivan Cattaneo è stato una rivelazione della seconda edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di dodici mesi da quell'esperienza, tornerà nella Casa di Cinecittà? Probabile. E' stato lo stesso cantante, attraverso i suoi profili social, a mettere al corrente i suoi followers:"Volevo mettervi al corrente di una proposta e una richiesta che mi hanno fatto. Mi hanno chiesto di fare il Grande Fratello Vip per la seconda volta. Tutto questo in ...

Grande Fratello - Taylor Mega bacia un'ex corteggiatrice - Erica Piamonte choc : "Ma non ti fai schifo?" : La rivelazione dell'ex gieffina, Taylor ed Erica si erano fidanzate ma tra loro è spuntata Giorgia Caldarulo.