GP di Aragon 2019 | gli orari del weekend in TV

MotoGP - GP Aragon 2019 : Marc Marquez torna su una pista amica per dominare - le Yamaha e Dovizioso proveranno ad insidiarlo : Il Motomondiale non si ferma dopo il bellissimo appuntamento di Misano Adriatico e si sposta subito ad Alcañiz per la decima edizione del Gran Premio d’Aragon. A 6 round dalla fine della stagione manca ormai solo la certezza aritmetica per ufficializzare l’ottavo titolo iridato della carriera (il sesto nella top class) di Marc Marquez, protagonista assoluto e dominatore incontrastato del 2019 con un vantaggio abissale di 93 punti ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Aragon 2019 : Il Mondiale 2019 di MotoGP saluta la Romagna ed è pronto a sbarcare al MotorLand di Aragon per il 14esimo appuntamento della stagione. Sulla pista spagnola è tempo del terzo Gran Premio dei quattro previsti in casa di Marc Marquez, Alex Rins e Maverick Vinales. Si tratta di una tappa importante per diversi motivi in questo campionato, andiamo a scoprire i più rivelanti. 1 Vedremo ancora un Marc Marquez “cannibale”? La dimostrazione ...

Moto3 - GP Aragon 2019 : Dalla Porta vuol allungare nel Mondiale - Arbolino e Canet i rivali : Neanche il tempo di respirare per il Circus del MotoMondiale: dopo l’appuntamento a Misano (Italia), è la volta di Aragon (Spagna). Il round n. 14 si presenta pieno di insidie: un circuito difficile e tecnico quello che i piloti dovranno affrontare, nel quale tratti veloci e più guidati dovranno essere assecondati e interpretati nel migliore dei modi. Non è certo esagerato affermare che una fetta di titolo iridato sarà in palio ...

Moto2 - GP Aragon 2019 : Augusto Fernandez sfida Alex Marquez nella gara di casa : Augusto Fernandez ci prova. Il nativo di Madrid lancia la sua sfida a Alex Marquez al titolo del Mondiale Moto2 2019, prendendosi il titolo di primo sfidante al fratellino di Marc. Fino a poche settimane fa la classe mediana sembrava un duello tra il portacolori del team EG 0,0 Marc VDS, ma a questo punto il compagno di scuderia di Lorenzo Baldassarri sembra il rivale più accreditato. Un vero e proprio derby spagnolo, dunque, dal quale non si ...

MotoGP in tv - GP Aragon 2019 : programmazione e orari Sky e TV8. Il palinsesto completo : Ci stiamo avvicinando ad ampi passi al fine settimana del Gran Premio di Aragon 2019 del Motomondiale. Sul circuito del MotorLand andrà in scena il 14esimo appuntamento della stagione, in uno degli scenari più affascinanti dell’intera stagione. Il foltissimo pubblico spagnolo farà da cornice ad una tappa importante dell’annata, che potrebbe indirizzare ulteriormente i discorsi a livello di titolo iridato, con i fratelli Marquez ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : le caratteristiche del circuito. Yamaha può continuare a sognare : Non si è ancora calmata l’enorme adrenalina di Misano che per team e piloti del motomondiale è già tempo di pensare alla prossima settimana. L’appuntamento è ancora in Spagna, per il terzo round iberico del Mondiale dopo Jerez e Barcellona e precisamente in Aragona sul Motorland Aragón, in un’area abbastanza isolata della cittadina di Alcañiz. La configurazione del tracciato è stata ideata dall’architetto tedesco Hermann ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : Jorge Lorenzo prosegue nel suo calvario con la Honda - con la speranza di uscirne in fretta : Dai 56 secondi di Silverstone ai 47 di Misano. Un miglioramento appena accennato, reso possibile da una pista meno richiedente a livello fisico rispetto a quella inglese, che non può certo far sorridere Jorge Lorenzo. Il maiorchino prosegue nel suo calvario in Honda. Il fisico non è ancora al 100% dopo le tante cadute, l’ultima quella di Assen che lo ha estromesso dal campionato per tre appuntamenti, e procede di pari passo con un feeling ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Aragon 2019 : “Voglio ridurre il gap con i miei avversari” : Jorge Lorenzo si avvicina al GP di Aragon 2019 con buona fiducia di fare bene. Dopo una discreta qualifica e prima parte di gara, il catalano ha sofferto nuovamente un grosso calo fisico e ha terminato l’appena conclusosi GP di San Marino al quattordicesimo posto a 47 secondi di ritardo dal compagno di team. Il pilota spagnolo continua a riprendersi abbastanza lentamente dall’infortunio patito ad Assen che lo ha tenuto lontano dai ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il Motomondiale non si ferma dopo la gara di Misano e si trasferisce subito in Spagna e più precisamente ad Alcañiz per il Gran Premio d’Aragon 2019, quattordicesima tappa della stagione. Si ripropone nella classe regina il duello tra Marc Marquez ed il resto della concorrenza, con le Ducati che potrebbero riproporsi nelle posizioni di vertice al MotorLand insieme alle Yamaha. Andrea Dovizioso punta ad un risultato di prestigio per ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : date - tv - orari e programma. Si torna in pista fra una settimana : Terminate le emozioni del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, con il caloroso pubblico di Misano Adriatico in festa perenne per tutta la tre giorni di competizione, il circus del Motomondiale non si ferma e si avvia verso la Spagna dove settimana prossima si correrà il GP di Aragon. Marc Marquez continua il suo dominio in classifica e si avvicina sempre più a vincere l’ottavo titolo mondiale e, tornato in patria, potrebbe ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : stravolto il programma - cambiati tutti gli orari. Il nuovo calendario - programma - orario d’inizio e tv : Il programma del GP d’Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend del 20-22 settembre, è stato stravolto rispetto al piano originario. Per evitare una sgradita contemporaneità con il GP di Singapore della Formula Uno è infatti stata anticipata la partenza della gara della MotoGP che sarà alle ore 13.00 di domenica 22 settembre e non più alle ore 14.00: un anticipo di un’ora che si è rivelato necessario perché ...