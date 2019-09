Governo : Salvini - ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Molti mi state chiedendo di Conte. Io conosco e stimo Antonio Conte. altri Conte degni di stima non ne conosco”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Bellanova rassicura il Governo : "Durerà. Grazie a Renzi bloccata l'operazione di Salvini" : "Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È Grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'operazione antidemocratica di Salvini" ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: "Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere un governo che non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti ...

Governo : Renzi - 'ora Salvini va combattuto tra le persone' : Roma, 19 set. (AdnKronos) – "Se è vero come è vero che abbiamo sconfitto Salvini nel palazzo, adesso va combattuto in mezzo alle fabbriche, tra le persone, nel volontariato". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5

"Salvini ha aperto una crisi di Governo tra cubiste e mojito" : il duro attacco di Matteo Renzi dopo "Italia Viva" : "Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva. Il governo non avrà problemi, lo abbiamo fatto apposta per dare lunga vita all'esecutivo. I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c'è sempre un retropensiero" Queste le parole di Matteo Renzi a Porta a Porta riguardo il nuovo partito nato dalla scissione con il Pd, che comprende: "più di 40 i nostri ...

Governo - Salvini attacca : "Squallidi e ipocriti. Renzi ha fregato Conte - Zingaretti e Di Maio" : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, attacca Matteo Renzi e il Governo dopo la scissione del Pd: "Renzi è riuscito a fregare Conte, Zingaretti e Di Maio. Pensavano di star tranquilli sulle loro poltrone e già volano gli schiaffoni. Siete vergognosi, squallidi e ipocriti. Fate fare all'Italia una figura meschina nel mondo".

Governo M5S-Pd : Salvini "all'estero non sarebbe successa cosa del genere" : Governo M5S-Pd: Salvini "all'estero non sarebbe successa cosa del genere" Continuano senza sosta gli attacchi rivolti dal leader del carroccio, Matteo Salvini, nei confronti della coalizione M5S-Pd-LeU. Dopo la crisi di Governo innescata agli inizi di agosto (optando per la sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte), l'ex ministro dell'Interno si è ritrovato all'opposizione e senza riuscire a forzare le elezioni anticipate.

Governo : Salvini - 'il 19 ottobre in piazza San Giovanni - non sarà leopoldina' : Roma, 17 set. (AdnKronos) – "Il 19 ottobre abbiamo scelto la piazza più grande di Roma, piazza San Giovanni, non una piazzetta, non la leopoldina. Guarda caso lo stesso 19 ottobre ci sarà la Leopolda". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

Governo : Salvini - 'in Italia sono minoranza di minoranza' : Roma, 17 set. (AdnKronos) – "Non credo mai ai sondaggi, ma la Lega torna a crescere e dà dieci punti di distacco al secondo partito che è il Pd. Ma chi c'è al Governo? Il Pd. Potranno avere qualche numero di vantaggio in Parlamento ma sono la minoranza della minoranza nel Paese che si chiama Italia". Lo ha affermato Matteo Salvini durante una diretta Facebook.

Israele : Salvini - 'dove cade Governo si vota - auguri a Netanyahu' : Roma, 17 set. (AdnKronos) – "Sta votando liberamente il popolo israeliano. Mi auguro e spero che il popolo d'Israele premi Bibi Netanyahu che ha dimostrato come si governa un Paese nel nome della legalità, della crescita, della ricerca, dell'innovazione, della sicurezza e del rispetto. Ricordo ancora il bellissimo incontro che ho avuto l'onore di avere con lui quando disse Salvini è un amico di Israele. Buon ...

Governo : Salvini - 'da Renzi non mi aspetto pudore - dignità e onore' : Roma, 17 set. (AdnKronos) – "Da Renzi non aspetto pudore e dignità e onore. Sciascia come li definiva? Uomini, ominicchi, quaquaraqua, lascio a voi. Ma non mi interessa Renzi". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

Governo : Salvini - 'Di Maio ministro vinavil - attaccato alla poltrona' : Roma, 17 set. (AdnKronos) – "Di Maio ministro vinavil, incollato alla poltrona". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook

Governo : Salvini - 'se Conte e Mattarella preoccupati potevano pensarci prima' : Roma, 17 set. (AdnKronos) – "E' un Governo nato da una settimana e già litigano, già ci sono scissioni. Il presidente Conte è preoccupato, Mattarella è preoccupato. pensarci prima? Lo dico con il massimo della sobrietà, della tranquillità, del rispetto istituzionale. pensarci prima e restituire il diritto di voto al popolo italiano? Pareva brutto?". Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook.

Governo ultime notizie : Salvini "Referendum contro abolizione Dl sicurezza" : Governo ultime notizie: Salvini "Referendum contro abolizione Dl sicurezza" La manifestazione di Pontida 2019 ha chiamato a raccolta un grandissimo numero di sostenitori della Lega. L'annuale kermesse del carroccio – che si svolge ormai da quasi 30 anni – si è chiusa con l'intervento di Salvini, il quale ha "caricato" i suoi e ricordato che "M5S e PD non potranno evitare il voto per sempre".

Governo : Maroni - 'anche se dura per Salvini non sarà boomerang - come Bossi nel '95' : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Se il Governo M5S-Pd "va in crisi e si va al voto a primavera, Salvini stravince, ma se anche non succede e si va al voto nel 2023, sarà una traversata nel deserto ma Salvini ha tante borracce d'acqua con sé, non c'è dubbio". Lo dice Roberto Maroni, conversando con i cronisti a Montecitorio.L'esecutivo giallorosso, per l'ex governatore lombardo, "potrebbe durare se ...