Governo : Anci Veneto - per i Comuni non si torni a stagione dei tagli : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – ‘Il Governo deve ascoltare chi applica le leggi, ovvero gli amministratori che applicandole ogni giorno ne individuano le storture. Un grande problema dei Comuni veneti è stato l’utilizzo degli avanzi amministri zone che oggi grazie anche all’intervento della Corte Costituzionale possiamo utilizzare. La cosa più importante è che non si torni all’epoca dei tagli che hanno messo in ...

Borghi "Governo? Camerieri di Macron"/ "Zerbini della Francia - serve uscire dall'Euro : Claudio Borghi, Lega, attacca il Governo Conte-bis: 'zerbini della Francia e Camerieri di Macron. Bisognava uscire dall'Euro, però...'

Capezzone : 'Governo ritenuto vassallo da Francia e Germania - su migranti fregatura certa' : È passato esattamente un anno da quando l'Italia ingaggiava un vero e proprio braccio di ferro con l'Europa. Erano i tempi in cui il Bel Paese chiedeva la possibilità all'Europa di innalzare il debito e finanziare misure come quota 100 ed il reddito di cittadinanza. I toni erano aspri e non certo cordiali. Adesso che al governo italiano non c'è più il pensiero sovranista della Lega e di Matteo Salvini, si sta un po' acquisendo la consapevolezza ...

Salvini lancia la sfida al nuovo Governo : ''Referendum sulla legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...

"Governo del popolo contro Governo del palazzo". Salvini lancia l'opposizione da Pontida : “Nei prossimi mesi ci sarà il governo del popolo che farà quello che non farà il governo del palazzo”. È questo il senso che Matteo Salvini vuole dare all’opposizione all’esecutivo Conte bis. Il leader leghista, alla kermesse di Pontida, si dice pronto a ricorrere all’arma del referendum: sia per un ritorno al maggioritario sia per difendere i “suoi” decreti sicurezza ...

Francia : Governo sblocca 43 mln per piste ciclabili : Parigi, 14 set. (AdnKronos) – Lo Stato francese sblocca 43,7 milioni di euro di sovvenzioni per costruire e prolungare delle piste ciclabili. Ad annunciarlo è il ministero della Transizione ecologica guidato da Elisabeth Borne. Nel dettaglio saranno finanziati 152 progetti (che coprono 111 territori) che sono stati selezionati in seguito ad una gara lanciata a fine 2018. “Per la prima volta lo Stato si impegna finanziariamente ...

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...

Governo : Anci Veneto - buon lavoro ai sottosegretari veneti : Padova, 13 set. (AdnKronos) – La Presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, augura “buon lavoro ad Andrea Martella nominato sottosegretario all’editoria ed ad Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell’Interno e Pier Paolo Baretta al Ministero dell’Economia”.‘L’Anci Veneto sarà per il Governo, come sempre, un interlocutore serio ed affidabile portando le istanze dei sindaci e ...

Regionali : Gelmini - ‘centrodestra rilanci sua proposta buon Governo’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – ‘Avviso ai naviganti (della politica) di centrodestra. Franceschini (Pd) propone da subito di allargare il patto con il Movimento 5 Stelle anche alle Regionali. Sarà mica il caso di vedersi e riorganizzare la nostra proposta di buon governo per le Regioni e per il Paese?”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.L'articolo Regionali: Gelmini, ...

Il Governo punti su innovazione e lavoro per rilanciare la produttività ferma da vent’anni : “Green new deal”, taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori, salario minimo ma “collegato alla contrattazione collettiva”, misure per l’innovazione delle imprese.Ci sono impegni per rimettere in moto l’economia italiana, nel programma di Governo del presidente del Consiglio Conte, al suo bis. Nel contesto dei conti pubblici sotto controllo e del legame stretto con una Ue di cui, comunque, ...

Fiducia al nuovo Governo - 169 sì al Conte bis sanciscono l'alleanza tra M5s Pd e LeU : A Palazzo Madama servivano 161 sì per ottenere la Fiducia già incassata alla Camera. I dissidenti in casa Pd e 5 stelle...

La verve di Conte compatta il Governo - ma i mal di pancia restano : Sul piano interno l'input arrivato ai ministri M5s è quello di tenere i toni bassi, di evitare che la navigazione del governo si trasformi in una riedizione dell'esecutivo gialloverde. Da qui l'idea di un coordinamento giallorosso a livello parlamentare. Ma quella del premier è una 'doppia strategia': l'attacco alla Lega nella replica è servito per compattare Pd e M5s, per abbattere i muri. E infatti dai banchi della ...

Grancio : attenzione Governo per Roma cosa positiva - ma serve progetto : Roma – “L’attenzione del Presidente del Consiglio alla riforma dello status giuridico di Roma Capitale e’ un fatto indubbiamente positivo, ma temo che non sia sufficiente. Lo stato delle strutture amministrative della Capitale e delle aziende partecipate e’ talmente compromesso dalle fondamenta che occorre investire in un progetto di ricostruzione della dirigenza e della capacita’ amministrativa ...