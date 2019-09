Giulia De Lellis | Scrivere il mio libro mi ha dato pace | è tutto molto intenso

Andrea Damante e Giulia De Lellis beccati insieme all’evento : fan scatenati : Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme a un evento: fan scatenati chiamano in causa Iannone Pizzicati insieme, proprio loro due, proprio Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ex, ultra chiacchierati in questi giorni per l’uscita del libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ (l’influencer ha svelato i tradimenti subiti da lui), sono […] L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis beccati insieme all’evento: ...

Bomba Giulia De Lellis - i documenti segreti su Andrea Damante. Il contenuto scottante : “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”: è questo il titolo del libro scritto da Giulia De Lellis uscito 17 settembre. Nel giro di poche ore la “fatica letteraria” dell’influencer ex ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne” è schizzata al primo posto della classifica delle opere più vendute, confermando l’enorme successo che ha la ragazza tra i giovanissimi e non solo. ...

Uomini e Donne - Muriel Bassi critica e insulta Giulia De Lellis : "Non sta bene - Andrea Damante è un signore" : L'ex corteggiatrice critica la scelta dell'influencer di raccontare i dettagli della fine della sua storia d'amore.

Giulia De Lellis ripensa ad Andrea Damante : “E’ stato doloroso” : Andrea Damante: il nuovo retroscena sul libro di Giulia De Lellis Giulia De Lellis è stata recentemente intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, dove tra una confessione e l’altra, è ritornata a parlare del suo ex fidanzato Andrea Damante. L’esperta di tendenze, ora felice al fianco di Andrea Iannone, ha rivelato com’è stato l’intero processo creativo del libro, Le Corna stanno bene su tutto ma io stavo ...

Giulia De Lellis - la confessione a Libero : "Ecco come sopravvivo alle corna" : È partita dagli studi di Uomini e donne ed è diventata una delle regine dei social. Ma oggi Giulia De Lellis, che conta oltre 4 milioni di follower, è diventata anche una scrittrice. Il suo primo libro (scritto per la verità a 4 mani con Stella Pulpo, edito da Mondadori, 15,90 euro) è davvero singol

Il libro di Giulia De Lellis non una vendetta - ma il racconto di un amore finito - : Roberta Damiata È stato presentato "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza" il libro della influencer, ex corteggiatrice Giulia De Lellis, in cui racconta la storia del tradimento subito dal suo ex Andrea Damante, ma anche quella di una ragazza con una grande forza che riesce ad andare avanti e a trovare il vero amore L’atmosfera al megastore Mondadori di Piazza del Duomo a Milano è quella delle grandi occasioni. ...

Giulia De Lellis - il suo libro in vetta alle classifiche. E alcune frasi già virali : “Sono schifata! Quanto? Prendete ciò che vi fa venire la nausea… mescolate fino a ottenere un composto di me***” : Che Giulia De Lellis abbia scritto un libro non è una cosa così sconvolgente. Dagli youtuber fino ai cuochi, il mondo dell’editoria non nega una pubblicazione proprio a nessuno. Vederlo ai vertici delle classifiche di vendita, invece, fa un po’ più strano: non tanto per il seguito che ha l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (il suo fan club, composto dalle “bimbe di Giulia”, è imponente e ‘incute terrore’ a ...

Giulia De Lellis - Damante e la Galgani commentano l'uscita del libro : Si è tenuta presso la Mondadori di Milano, in data 17 settembre, la presentazione ufficiale alla stampa del libro scritto da Giulia De Lellis a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo. La prima opera scritta della web influencer ed esperta di tendenze parla dei molteplici tradimenti che Andrea Damante avrebbe inferto alla sua ormai ex fidanzata, De Lellis, dopo essere usciti insieme dal dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne. E, in ...

Gemma Galgani commenta il libro di Giulia De Lellis : “Si soffre - si rinasce” : Gemma Galgani commenta il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ e ringrazia Giulia De Lellis Oggi è un grande giorno per Giulia De Lellis, il suo attesissimo libro è finalmente arrivato nelle librerie di tutta Italia! Tutte le sue fan sono corse a comprarlo, tutte curiose di leggere i dettagli della tormentata storia d’amore […] L'articolo Gemma Galgani commenta il libro di Giulia De Lellis: “Si soffre, si ...