Girotondo attorno alla parola fiducia

(Di giovedì 19 settembre 2019) C’è Di Battista che non si fida del Pd, D’Alema che si fida di Conte e Conte che si fida del Pd. E poi Zingaretti che non sa, ma “si augura” che Renzi non sia un problema per il governo. Un grosso problema di. Il cielo in effetti è nero quando il leader Maximo arrivafesta di Articolo1. Roma, popolarissimo quartiere di Testaccio. Il premier è atteso in un posto che a dirlo a Matteo Salvini appena un paio di mesi fa avrebbe quasi scatenato una crisi di governo: la Città dell’altra economia. D’Alema lo precede di qualche minuto. Ressa di cronisti: “Le possiamo rubare un secondo?”. Si ferma: “Questo governo può durare e Conte ne è il garante. L’esecutivo però si deve mettere in sintonia con il Paese e mi pare abbia iniziato con il piede giusto”. Fa per andarsene. ...

