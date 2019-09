Giovanni Minoli a Vieni da me | ‘Ero diventato anoressico’ | la rivelazione da Caterina

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ospite diBalivo ada me nella puntata di giovedì 19 settembresvela aspetti inediti del proprio privato. Il conduttore di Mixer parla infatti della giovinezza e del rapporto con la propria famiglia rimarcando la severa educazione ricevuta in casa e delineando la figura di una madre molto rigida: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo marito e basta. Una moglie, non era una madre … Non ci chiamava per nome, suonava un campanello. Un suono per il primo figlio, due per il secondo e così via. Ho ricevuto un’educazione molto severa, ma va bene così” afferma il giornalista (QUI il video).e l’anoressia Il contesto familiare in cui è cresciuto ha sicuramente influito sulla persona che è: “L’importanza della famiglia ...

ignotoale75 : RT @caterinabalivo: Che onore aver intervistato a @vienidameRai Giovanni Minoli tra le menti più veloci e brillanti della tv. E poi la sorp… - Angelapalmas2 : RT @caterinabalivo: Che onore aver intervistato a @vienidameRai Giovanni Minoli tra le menti più veloci e brillanti della tv. E poi la sorp… - volo731 : RT @caterinabalivo: Che onore aver intervistato a @vienidameRai Giovanni Minoli tra le menti più veloci e brillanti della tv. E poi la sorp… -