Giornalista intimidito | indagati tre agenti della scorta di Salvini

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tredi polizia che facevano partedell'ex Ministro dell'Interno Matteosonodalla Procura di Ravenna per l'episodio avvenuto a Milano Marittima lo scorso 30 luglio, quando undi Repubblica fuper aver ripreso il figlio del leaderLega mentre faceva un giro sulla moto d'acquapolizia guidata da un altro agente. La Procura di Ravenna aveva aperto un'inchiesta il mese scorso e aveva chiesto al Viminale, ancora guidato da Matteo, di fornire le generalità degliche si trovavano con lui in quell'occasione. I nominativi sono stati consegnati e i tre, nella giornata di ieri, sono stati interrogati e hanno potuto fornire la loro descrizione dell'accaduto.Non è chiaro cosa sia emerso da quegli interrogatori né quale sia l'accusa ipotizzata per i tre militari - il mese di scorso si era ...

