Giornalista intimidito | indagati tre agenti della scorta di Matteo Salvini

Giornalista intimidito : indagati tre agenti della scorta di Salvini : Tre agenti di polizia che facevano parte della scorta dell'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini sono indagati dalla Procura di Ravenna per l'episodio avvenuto a Milano Marittima lo scorso 30 luglio, quando un Giornalista di Repubblica fu intimidito per aver ripreso il figlio del leader della Lega mentre faceva un giro sulla moto d'acqua della polizia guidata da un altro agente. La Procura di Ravenna aveva aperto ...

Giornalista intimidito - Salvini : “Chi voleva impedire il suo lavoro? Non spetta a me dirlo” : “Chi erano gli uomini che hanno intimidito e cercato di impedire il lavoro del Giornalista-videomaker Valerio Lo Muzio a Milano Marittima? Non so e non spetta a me dirlo. Mi prendo io tutte le responsabilità. Ma il Giornalista ha abbondantemente fatto quello che voleva”. Così il ministro Matteo Salvini sul caso delle intimidazioni subite da un cronista di Repubblica, mentre riprendeva il figlio di Salvini a bordo di una moto ...