Giorgio Gori ci spiega perché Renzi sbaglia e perché al Pd serve un congresso

Gori : mancherà l'acqua a Saviano - Torre - Ottaviano - San Giorgio e Sant'Egidio : Con un comunicato stampa pubblicato questa mattina sul proprio portale web, la società Gori, azienda che amministra le risorse idriche in numerosi comuni della Regione Campania, ha annunciato agli utenti la temporanea interruzione della fornitura idrica in cinque comuni campani. Il disservizio è dovuto ad una serie di inteventi tecnici per lavori di manutenzione programmati sulla condotta idrica regionale. Di seguito, comuni e giorni della ...

Giorgio Gori - si incendia moto sindaco di Bergamo/ Mezzo divorato da fiamme a Olbia : Giorgio Gori, paura in Sardegna: si incendia moto del sindaco di Bergamo. Il Mezzo è stato divorato dalle fiamme a Olbia: illeso marito di Cristina Parodi.

Incidente in vacanza per Giorgio Gori. Le fiamme all’improvviso : Una vacanza da incubo o perlomeno una giornata da dimenticare per Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e marito del volto tv Cristina Parodi. Il politico, rieletto proprio quest’anno per il secondo mandato della cittadina orobica, è in vacanza in questi giorni insieme a tutta la famiglia in Sardegna, precisamente a Porto Rotondo, piccola frazione di Olbia nota per le sue bellissime spiagge. Questa mattina è stato protagonista di un Incidente. Lo ...