Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 | Agiurgiuculese e Baldassarri senza medaglie nelle

Si chiude con un po' di rammarico per il clan azzurro che sperava di poter festeggiare la prima medaglia di Baku con Milena Baldassarri che invece scende dal podio mondiale al nastro con un paio di gravi errori. E' stata la serata di Dina Averina: due ori per la russa, due argenti per l'israeliana Ashram, bronzi per Nikolchenko (Ucraina) e Selezneva (Russia)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, oggi sono in programma le Finali di Specialità col nastro e con le clavette. Si assegnano le ultime medaglie prima dell'attesissimo atto conclusivo nel concorso generale che domani metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si preannuncia grande spettacolo a Baku

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri volano nella finale all-around - domani caccia al pass olimpico : A Baku (Azerbaijan) si è concluso il lunghissimo turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, dopo quattro intensissimi giorni si è finalmente delineato il quadro delle 24 atlete ammesse alla finale del concorso generale individuale che andrà in scena domani. Si tratta della gara per eccellenza, quella che premia le ginnaste più complete e che in questa occasione metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (19 settembre) : Oggi giovedì 19 settembre si disputano la quarta giornata di gare ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, si concludono le qualificazioni del concorso generale con gli ultimi esercizi alle clavette e al nastro. Ci aspettano nove ore di gara per conoscere i nomi delle ragazze ammesse a disputare l’atto conclusivo sul giro completo che metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, in serata si disputeranno poi le Finali di ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Baldassarri super col nastro - seconda provvisoria. Agiurgiuculese fatica : Strepitosa prestazione di Milena Baldassarri nella terza giornata di gare ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, l’azzurra ha infatti eseguito un eccellente esercizio con il nastro e ha totalizzato 20.500 punti issandosi provvisoriamente al secondo posto nella classifica di questa specialità alle spalle della fortissima israeliana Linoy Ashram (21.150). La 17enne romagnola, ieri quarta nell’atto conclusivo con la palla, ha ipotecato ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (18 settembre) : Oggi mercoledì 18 settembre si disputa la terza giornata di gara dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, si prosegue con le qualificazioni alle clavette e al nastro per le individualiste. Ci aspettano nove ore di gara per entrare nel vivo di questa rassegna iridata e per avvicinarsi alla finale del concorso generale che andrà in scena venerdì con tanto di assegnazione di 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia si affida ad ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Milena Baldassarri a due decimi dalla medaglia con la palla! Agiurgiuculese sesta : A Baku (Azerbaijan) si sono disputate le prime Finali di Specialità dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, oggi si sono assegnate le medaglie alla palla e al cerchio per quanto riguarda le individualiste (ricordiamo che queste prove non sono olimpiche, a Tokyo 2020 andrà in scena esclusivamente il concorso generale). L’Italia ha sognato la medaglia con Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese ma purtroppo non è arrivata, scontata la ...

Peccato perchè la grande gara di Ashram ha tolto la possibilità della medaglia alla squadra azzurra con Milena Baldassarri che aveva disputato la gara migliore. Doppio oro, come da pronopstico per la Russia: Selezneva nei

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, oggi si disputano le Finali di specialità al cerchio e alla palla: si assegnano le prime medaglie a Baku (Azerbaijan) e l'Italia vuole essere assoluta protagonista con Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. La 18enne di origine rumene si giocherà le sue carte col cerchio dove

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Baldassarri e Agiurgiuculese sugli scudi - una finale a testa tra palla e cerchio : Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese hanno conquistato una finale di Specialità a testa ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica che si stanno disputando a Baku (Azerbaijan). La 17enne romagnola è infatti ottima quinta alla palla grazie a un rilevante 21.300 (13.000 il D Score) e più tardi tornerà in pedana per inseguire una medaglia tutt’altro che impossibile visto che la bulgara Boryana Kaleyn (21.450), l’ucraina Vlada ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (17 settembre) : Oggi martedì 17 settembre si disputa la seconda giornata di gara dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, si prosegue con le qualificazioni al cerchio e alla palla per le individualiste. Ci aspettano sette ore di gara per iniziare questa rassegna iridata, poi in serata spazio alle due Finali di Specialità che metteranno in palio le prime medaglie (ricordiamo che queste prove non sono olimpiche, a Tokyo 2020 ci sarà soltanto ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Dina Averina giganteggia - Baldassarri vicina alla finale con la palla. Agiurgiuculese spera : A Baku (Azerbaijan) sono incominciati i Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, evento che assegna i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi spazio alle qualifiche col cerchio e con la palla per le individualiste, le oltre 100 ragazze iscritte alla rassegna iridata si sono cimentate esclusivamente con uno dei due attrezzi e domani torneranno in pedana per eseguire un esercizio nella specialità non affrontata in questa giornata. Come da pronostico ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (16 settembre) : Oggi lunedì 16 settembre incominciano i Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, si parte con le qualificazioni al cerchio e alla palla per le individualiste. Ci aspettano sette ore di gara per iniziare questa rassegna iridata che metterà in palio anche dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, prima giornata importante perché ci incomincia a costruire il cammino di avvicinamento alla finale all-around di venerdì e alle due finali di ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : dove vederli in tv e streaming. La programmazione completa : La Rai detiene i diritti televisivi dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 22 settembre, il network pubblico deve ancora svelare il suo palinsesto dettagliato ma è certo che trasmetterà in diretta o in differita le varie finali individuali in programma tra lunedì e venerdì e le gare delle squadre che andranno in scena nel weekend. Tra l’altro la competizione assegnerà anche gli ultimi ...