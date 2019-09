Gianni Di Marzio | “Il Napoli mi ha esaltato nell’applicazione tecnico-tattica Senza

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 19 settembre 2019) Disu-Liverpool IlDiè intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live per dire la sua su-Liverpool. Queste le sue parole: “Vista l’applicazione messa in campo dalcontro il Liverpool, ogni obiettivo è alla portata. Lozano non mi ha soddisfatto in quella posizione, lo vedo meglio da esterno, ma ho visto unche mi haper la sua applicazionee se riuscirà a tenerla a Lecce ed in ogni gara, può arrivare dove vuole. Quel rigore su Callejon si può dare, ma si può anche non dare, una volta però prendiamoci la decisione a favore. – ildà il suo giudizio sul capitano azzurro – Insigne da esterno rende molto di più e quando è in forma diventa travolgente. Il campionato è più difficile perché è lungo mentre in Champions si giocano meno partite, c’è più applicazione e i giocatori ...

