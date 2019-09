Gesto Cristiano Ronaldo | il retroscena | la frase del portoghese ai giornalisti al termine

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Nella serata di ieri è andata in scena la prima giornata della fase a gironi di Champions League, ha regalato spettacolo la partita tra Atletico Madrid e Juventus, 2-2 il risultato finale con la squadra di Maurizio Sarri che si è fatta rimontare dal doppio vantaggio, nel finale grande occasione percon il pallone che è uscito per pochissimo,delnei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid, come a voler dire ve la siete fatta addosso. In zona mista ispagnoli hanno chiesto spiegazioni sul, secondo “Marca” ilha risposto al giornalista del “El Chiringuito”: “Imparare, dovete imparare”. Per il quotidiano madrileno lapuò essere interpretata in diversi modi, bisogna capire i destinatari della: i cronisti, i tifosi dell’Atletico o tutto l’ambiente. LEGGI ...

