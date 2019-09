Gazzetta | il fallo di mano di Bonucci non era rigore anche se in Italia a volte sì

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) La moviola di Alessandro Catapano, sulladello Sport, parla delnon concesso all’Atletico perdidi. L’arbitro Makkelie ha deciso di non fischiare. L’episodio avviene all’83’. De Ligt rinvia sul braccio troppo largo di. Il Wanda Metropolitano esplode, i giocatori dell’Atletico invocano il, chiedono l’intervento della Var. Ma l’arbitro è irremovibile, anzi, ammonisceDiego Costa per eccesso di proteste. Catapano spiega: “la distanza ravvicinata, il braccio dinon troppo largo, il movimento non innaturale. Ci sta. Ma inqualchecosì è stato già fischiato”. L'articolo: ildidinon erase insì) ilNapolista.

