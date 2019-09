Gabriele Galloni | arriva un esordiente che racconta piccole storie ‘inaccettabili’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Apri le pagine e sei inghiottito dalla ferita del mondo, quella nascosta: la chiamano “indicibile”. Ti par di precipitare in un lunghissimo, terrificante ghigno senza suono. Sei finito in una piccola storia, e in un’altra ancora più piccola, e più piccola questa ti si mostra, più crudele ti avvince o ti sfinisce. I racconti sono di, Sonno giapponese (silloge per i tipi di Italic Pequod), giovanissimo scrittore romano, classe 1995. Non è da sottovalutare il dato anagrafico perché da lì, sul confronto della precocità e dell’antologizzazione (stranissimo neologismo, ma utile) di una materia poetica, uno stile comincia e si concentra lo stupore del lettore. Non troverete il deliquio un po’ tenero, un po’ commovente – da scagionare in definitiva – dell’; l’inciampo lodevole che ci si aspetta da un autore alle prime armi. Non lo troverete l’inciampo. Troverete la ...

