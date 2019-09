Friends compie 25 anni | 5 momenti che hanno fatto la storia

Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’versario televisivo più importante del 2019 è molto probabilmente quello di: la serie comica americana avevail suo debutto esattamente 25fa, andando in onda con il suo primo episodio sulla Nbc il 22 settembre 1994. Proseguita per dieci stagioni (l’ultimo episodio nel 2004 fu fra i più visti della), la sitcom che aveva come protagonista sei amici newyorchesi fra i 30 e 40(Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross) è stata un successo fenomenale, in qualche modo rivoluzionando il modo di fare comicità in televisione. Anche se ora per molti frangenti alcune scene possono sembrare superate, la serie è ancora popolarissima, tanto da essere stata oggetto di un lungo contenzioso su quale piattaforma di streaming dovesse averla in catalogo. In queste settimane, poi, sono numerose le iniziative che ne celebrano la ricorrenza, fra negozi ...

irnoviaggi : **We love Friends** – la mitica serie tv compie 25 anni e il celebre sofà farà il giro del mondo - ApvNapoli : **We love Friends** – la mitica serie tv compie 25 anni e il celebre sofà farà il giro del mondo -