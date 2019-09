Foto straordinarie della luna gigante nell’abbazia di Rievaulx

Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) Unadi 7 metri di diametro sta girando il mondo grazie al progetto Museum of the Moon, ideato dall’artista britannico Luke Jerram. L’enorme installazione, che consiste in una sfera illuminata dall’interno su cui vengono proiettate immagini ad alta risoluzionesuperficiere fornite dalla Nasa, ha toccato finora molti paesi: Francia, Belgio, Regno Unito, India, Cina e anche l’Italia. Ogni volta l’allestimento dell’opera viene lievemente modificato per adattarsi nel modo migliore possibile al contesto. Nellenostra gallery potete vedere il Museum of the Moon nella suggestiva location dell’abbazia dinel nord dello Yorkshire, in Inghilterra, dove si trova da ieri:è il più antico monastero cistercense dell’Inghilterra e dell’Europa settentrionale; il complesso fu chiuso con l’abolizione dei monasteri ...

